Film Dafne Keen über ihre Zusammenarbeit mit Hugh Jackman für ‚Deadpool and Wolverine‘

Hugh Jackman and Dafne Keen attend the Deadpool & Wolverine World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2024, 16:00 Uhr

Die Darstellerin erzählte, dass sie „Angst davor hatte“, dass ihre Reunion mit dem Star für den Film nicht funktionieren würde.

Die 19-jährige Schauspielerin spielte im Jahr 2017 neben der Hollywood-Ikone in ‚Logan‘ mit und hat jetzt ihre Rolle als X-23 für den kommenden Marvel-Blockbuster erneut aufgenommen, obwohl sie Bedenken hatte, erneut mit dem australischen Darsteller zusammenzuarbeiten.

Dafne erzählte in einem Interview gegenüber ‚Deadline‘ von der Zusammenarbeit mit Jackman: „Oh, es ist unglaublich gewesen. Ich hatte echt schreckliche Angst davor, dass es nicht mehr funktionieren würde.“ All die Sorgen von Keen seien jedoch verschwunden, nachdem sie Hugh wieder traf, da es sich für beide so anfühlte, als sei gar „keine Zeit vergangen“. Dafne erinnerte sich: „Und als wir uns dann sahen, war es so, als sei gar keine Zeit vergangen. Es war wirklich schön. Und er ist so eine fürsorgliche, sanfte Seele. Und er ist so ein unglaublich talentierter Schauspieler, dass es so einfach ist, mit jemandem zu spielen, der so unglaublich talentiert wie Hugh ist. Es ist unmöglich, mit ihm an deiner Seite schlecht zu sein.” Anfangs war Dafnes Rückkehr in ‚Deadpool and Wolverine‘ ein streng gehütetes Geheimnis, bis ein Trailer vor kurzem enthüllte, dass der ‚The Acolyte‘-Star erneut zu sehen sein würde.