Überraschung! Hugh Jackman startet Konzertreihe mit Auftritt von Ryan Reynolds

Hugh Jackman (l.) wurde von einem Überraschungsgast beehrt: Ryan Reynolds. (mia/spot)

SpotOn News | 25.01.2025, 23:52 Uhr

Hugh Jackman feierte am Freitag den Auftakt seiner Konzertreihe in der Radio City Music Hall und hatte mit Ryan Reynolds einen ganz besonderen Überraschungsgast. Reynolds pries Jackman mit einer humorvollen Lobrede.

Hugh Jackman (56) hat am Freitagabend seine Konzertreihe in der Radio City Music Hall mit einem Überraschungsauftritt von Ryan Reynolds (48) gestartet.

Reynolds, der mit Jackman 2024 im Kassenschlager "Deadpool & Wolverine" zu sehen war, schnappte sich während Jackmans angekündigtem "Ask Me Anything"-Teil des Konzerts das Mikrofon und feuerte eine witzige Lobrede auf seinen Kollegen ab.

"Der beste Mensch, den ich kenne"

Darin lobte er Jackmans Freundlichkeit und Höflichkeit bei ihrem ersten gemeinsamen Film und seinen Umgang mit den Leuten am Set. Er nannte den Schauspieler "den besten Menschen, den ich kenne". Er sei der erste große Filmstar gewesen, mit dem er vor 16 oder 17 Jahren bei "X-Men Origins: Wolverine" zusammengearbeitet hatte.

"Was ich gesehen habe, war so ziemlich das Beste, was man erleben kann, wenn man sich in der Branche hocharbeitet. Ich habe einen Filmstar gesehen", schwärmte Reynolds von Jackman. Und witzelte: "Ja, er war mal ein Filmstar. Und jetzt das ganze Singen und so."

Jackman steht in der Radio City Music Hall in New York an zwölf Abenden auf der Bühne und gibt unter anderem seine Tanzkünste und Klassiker seines Musicals "The Greatest Showman" zum Besten, wobei er von Backgroundsängern, Tänzern und einer Live-Band begleitet wird.

Reynolds stand ihm schon bei der Ankündigung dieses Projekts zur Seite. In dem Video, das Jackman über X teilte, berichtet Jackman seinem Kollegen ausführlich von seinen Plänen, woraufhin Reynolds mehrmals scherzhaft fragt, ob er auch mit eingeplant sei.