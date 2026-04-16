Stars Hulk Hogan und Ex-Frau Linda hatten ‚gutes Verhältnis‘ vor seinem Tod

Hulk Hogan Bash at the Beach 1998 - WCW - Getty - Planet Hollywood BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2026, 09:00 Uhr

Der Sohn des ehemaligen Paars enthüllt, dass sich die beiden zuletzt gut verstanden.

Hulk Hogan und seine Ex-Frau Linda Hogan hatten vor dem Tod der Wrestling-Legende ein „gutes Verhältnis“.

Der WWE-Star starb im Juli 2025 im Alter von 71 Jahren an einem Herzinfarkt. Sein Sohn Nick Hogan berichtete, dass seine Eltern – die sich 2007 nach mehr als 25 Jahren Ehe trennten – wieder freundschaftlich miteinander umgingen. Bei seiner Hochzeit 2025 mit Tana Lea hätten sie sich gut verstanden, Hulk selbst war sogar sein Trauzeuge. Im Gespräch mit ‚People‘ verriet Nick: „Meine Mom war da und hat uns angefeuert, und sie waren an einem guten Punkt. Sie hatten einen offenen Austausch und waren freundlich zueinander.“ Sie hätten viele der Turbulenzen nach der Scheidung hinter sich gelassen.

Vor seinem Tod wurde Hulk Hogan – mit bürgerlichem Namen Terry Bollea – für die kommende vierteilige Netflix-Doku ‚Hulk Hogan: Real American‘ interviewt und habe sich sehr gewünscht, dass auch Linda daran teilnimmt. Nick erklärte: „Ich glaube, meine Mom war anfangs etwas zögerlich, weil sie sich da nicht reinziehen lassen wollte.“ Sein Vater habe jedoch großen Wert darauf gelegt, da sie ein enorm wichtiger Teil seines Lebens gewesen sei.

Schließlich habe der 35-Jährige seine Mutter überzeugt. „Sie sagte: ‚Ich möchte das für deinen Vater tun. Ich will dabei sein, um die ganze Geschichte zu erzählen und unsere gemeinsame Geschichte zu teilen'“, erzählte Nick. Für die Dokumentation steuerte Linda sehr persönliche Einblicke bei. Regisseur Bryan Storkel enthüllte: „Am Ende hatte sie rund 40 Stunden Heimvideos, auf denen man ihn mit Nick zu Hause sieht – mit Windeln, wie er mit ihm herumalbert.“ So bekomme man erstmals den Vater hinter der Figur zu sehen.

Die Serie, die kommende Woche bei Netflix erscheint, enthält Interviews mit wichtigen Wegbegleitern, darunter Hulks ehemaliger Manager Jimmy Hart sowie WWE-Stars wie Bret Hart. Trotz Nicks Aussagen hatte Linda zuvor erklärt, dass sie und ihr Ex-Mann zum Zeitpunkt seines Todes keinen Kontakt mehr hatten. Unter einem Instagram-Post mit einem gemeinsamen Foto schrieb sie: „Ich hatte keine Ahnung, dass er so bald sterben würde. Wir dachten alle wirklich, dass er ein Comeback schafft. Es ist ein großer Schock – wir sind alle am Boden zerstört.“

Weiter hieß es: „Ich habe Hulk mehr geliebt, als er mich geliebt hat. Es tat weh, als er mich betrogen hat. Aber er war so berühmt – ich habe es irgendwie verstanden, aber es hat mich gebrochen.“ Auch ohne direkten Kontakt habe sie sich weiterhin als Familie gefühlt. „Es ist so schwer zu begreifen, dass er einfach nicht mehr da ist“, trauerte Linda.