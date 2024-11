Pinkel-Faux­pas Hund Mambo amüsiert beim Familien-Shooting der niederländischen Royals

Prinzessin Ariane, Kronprinzessin Amalia, König Willem-Alexander, Königin Máxima und Prinzessin Alexia (v.l.n.r.) sowie Mambo beim Herbst-Fotoshooting des niederländischen Königshauses. (lau/spot)

SpotOn News | 29.11.2024, 18:12 Uhr

Beim traditionellen Herbst-Shooting der niederländischen Royals hat Familienhund Mambo für einen kleinen Faux­pas gesorgt - und König Willem-Alexander zum Lachen gebracht.

Die niederländische Königsfamilie hat auch in diesem Herbst die schöne Tradition der Familien-Fotoshootings fortgesetzt. König Willem-Alexander der Niederlande (57), Königin Máxima (53) sowie die Töchter Kronprinzessin Amalia (20), Prinzessin Alexia (19) und Prinzessin Ariane (17) posierten dieses Mal vor einer malerischen Häuserfassade in Amsterdam für die anwesenden Fotografen und ihre offiziellen Porträts. "Die Fotosession findet wegen der Feier des 750-jährigen Stadtjubiläums in Amsterdam statt", heißt es hierzu auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Royals.

Familienhund Mambo sorgt für peinlichen Moment

Zwei Mal im Jahr laden König Willem-Alexander und seine Familie zum royalen Fotoshooting. Zuletzt fand es im Sommer im Garten von Schloss Huis ten Bosch nordöstlich von Den Haag statt. Auf den neuen, herbstlichen Porträts sorgt besonders Königin Máximas jüngste Tochter, Prinzessin Ariane, mit einem magentafarbenen Mantel für Aufsehen. Dazu kombinierte die Prinzessin helle Lederstiefel.

Ihre Mutter Máxima erschien hingegen in einem eleganten Outfit komplett in Weiß, während sich Prinzessin Alexia für einen dunklen Mantel und Karo-Rock entschied. Kronprinzessin Amalia kleidete sich leger in Jeans.

Für einen besonderen Moment sorgte indes der geliebte Familienhund Mambo. Der Zwergpudel hielt sich nicht ans Protokoll und pinkelte neben der Königsfamilie an einen Baum, wie auf Bildern des Events zu sehen ist. Während König Willem-Alexander ob des Geschäfts des Vierbeiners ein Lachen nicht unterdrücken konnte, hielt sich Kronprinzessin Amalia peinlich berührt die Hand vors Gesicht. Königin Máxima erhielt von Mambo dann noch einen ungewollten Kuss.