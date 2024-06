Stars Ian McKellen: Jede Rolle könnte die letzte sein

08.06.2024

Mit 85 Jahren steht die Schauspiel-Ikone noch immer auf der Bühne.

Ian McKellen denkt immer, dass er seinen „letzten Job“ angenommen hat.

Der Schauspieler kann auf eine 60 Jahre währende Karriere auf der Bühne und auf der Leinwand zurückblicken. Nachdem er die Rolle des Falstaff in einer neuen Londoner Produktion von ‚Player Kings‘ angenommen hat, räumt der 85-Jährige nun ein, dass er sich seines Alters bewusst wird, wenn er sich ansieht, wie viele Kontakte er noch hat.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚The Saturday Times‘ offenbart der Brite: „Wenn man wissen will, dass man sterblich ist, muss man nur in sein Adressbuch schauen. Und wenn dann ein Drehbuch kommt oder der Hinweis auf ein Angebot, denkt man: ‚Das könnte mein letzter Job sein. Nein, das mache ich nicht.‘ Wenn Falstaff also mein letzter Job ist, dann sollte ich es besser richtig machen, oder?“

Der Schauspieler ist dem Filmpublikum durch seine Rolle als Gandalf in der ‚Herr der Ringe‘-Reihe bekannt. Der nächste Teil ‚Die Jagd auf Gollum‘ soll 2026 in die Kinos kommen. Wird Ian McKellen wieder mit dabei sein? „Es gibt kein Drehbuch, es gibt kein Angebot, es gibt nichts. [Aber ich bin interessiert], wenn ich noch lebe!“, verrät er.

Trotz seines Alters ist der ‚X-Men‘-Darsteller überzeugt, dass er immer besser in seinem Beruf wird. „Ich weiß nicht, ob sich Menschen in anderen Berufen bewusst sind, dass sie besser werden in dem, was sie tun, aber ich bin stolz darauf, dass ich jetzt besser schauspielern kann, als ich es zu Beginn konnte“, erklärt er.