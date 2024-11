Ist es der Rey-Film? „Ice Age 6“ übernimmt Starttermin: „Star Wars“-Kinofilm gestrichen

SpotOn News | 16.11.2024, 12:25 Uhr

Disney hat einen für 2026 angekündigten "Star Wars"-Kinofilm aus dem Kalender genommen. "Ice Age 6" übernimmt den freigewordenen Platz.

Im Dezember 2026 wird kein neuer "Star Wars"-Film in den Kinos erscheinen. Wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet, hat das Filmstudio Disney einen zuvor auf den 18. Dezember 2026 terminierten, noch unbetitelten Kinofilm aus der weit, weit entfernten Galaxis aus dem Release-Kalender gestrichen. Der erst vor wenigen Tagen angekündigte "Ice Age 6" rückt an dessen Stelle auf das lukrative Vorweihnachts-Datum. Unklar bleibt zunächst, ob es sich bei dem "Star Wars"-Projekt um den Film rund um Daisy Ridleys (32) Figur Rey handelt.

Hat der "Star Wars"-Film über Rey noch eine Zukunft?

Schon seit April 2023 war bekannt, dass Ridleys beliebte Figur Rey Skywalker, die erstmals in der sogenannten Sequel-Trilogie der Jahre 2015 bis 2019 zu sehen war, einen eigenen Kinofilm erhalten wird. Dieser sollte laut Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy (71) Rey beim Aufbau eines neuen Jedi-Ordens begleiten. Filmemacherin Sharmeen Obaid-Chinoy (46) ist für die Regie vorgesehen.

Doch schon zwei verschiedene Autoren-Teams befassten sich laut US-Medien in der Vergangenheit mit dem Projekt. Auf "Lost"-Macher Damon Lindelof (51) und Justin Britt-Gibson folgte 2023 "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight (65), der wiederum erst vor einigen Wochen den "Star Wars"-Film wieder verlassen haben soll. Das deutet möglicherweise auf kreative Differenzen und unterschiedliche Story-Ansätze in der Entwicklung des Films hinter den Kulissen hin.

Schon 2026 geht "Star Wars" auf der Kinoleinwand weiter

Zudem meldeten US-Branchenmedien erst in der vergangenen Woche, dass Produzent Simon Kinberg (51) für Disney und Lucasfilm an einer neuen "Star Wars"-Trilogie arbeiten würde. Fest steht indes, dass die Sternenkrieg-Saga im Mai 2026 auf der Kinoleinwand fortgesetzt wird. Dann erscheint nämlich "The Mandalorian & Grogu" von Regisseur Jon Favreau (58) über die Protagonisten der Streaming-Serie "The Mandalorian".

Ein weiterer, ebenfalls noch unbetitelte "Star Wars"-Film ist für den 17. Dezember 2027 im Release-Kalender von Disney gelistet.