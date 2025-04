Film ‚Aladdin‘: Disney-Klassiker wird als düsterer Horrorfilm neu interpretiert

Disney animated classic Aladdin - Avalon - 1992 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2025, 11:00 Uhr

Der Kult-Film kommt zurück - allerdings in nicht wiederzuerkennender Form.

‚Aladdin‘ kehrt als Horrorfilm auf die große Leinwand zurück.

Das klassische Märchen von Aladdin — das 1992 durch den Disney-Zeichentrickfilm weltberühmt wurde und 2019 eine Live-Action-Verfilmung erhielt — wird nun als Horrorfilm völlig neu interpretiert.

Wie ‚Deadline‘ berichtet, trägt der neue Film den Titel ‚Aladdin: The Monkey’s Paw‘. In der offiziellen Inhaltsangabe heißt es: „Ein moderner Londoner namens Aladdin erbt eine uralte Affenpfote, die angeblich Wünsche erfüllt — doch schon bald erkennt er, dass jeder Wunsch einen seelenzermalmenden Preis fordert. Während Menschen in seinem Umfeld der dunklen Macht der Affenpfote zum Opfer fallen, muss er sich einem wachsenden Bösen stellen.“

Der Film entsteht in Zusammenarbeit von Empire Studios, Every Entertainment und 8th Law Pictures und soll bereits nächsten Monat in Großbritannien gedreht werden. Zum Cast gehören unter anderem ‚Queen of the South‘-Darsteller Nick Sagar, der ehemalige ‚EastEnders‘-Star Ricky Norwood und Montana Manning (‚Tell Me Everything‘).

‚Terrifier 3‘-Darsteller Bradley Stryker wird nicht nur mitspielen, sondern auch Regie führen. Das Drehbuch stammt von Charley McDougall. Letzterer erklärte in einem Statement: „Wir wollten schon immer Horror aus einer persönlichen Perspektive erzählen — es geht nicht nur um Schockmomente, sondern um die menschlichen Kosten von Wünschen. Diese Geschichte hat uns schon lange verfolgt und jetzt ist es an der Zeit, sie freizulassen.“

Stryker versprach dem Publikum „teuflisch unterhaltsame“ Spannung. „Der Film wird enormen Spaß machen — es geht um die Höhen und Tiefen unserer Träume und Wünsche… und wir schlagen all das in ein Genre, in dem die Einsätze noch nie so teuflisch und zugleich unterhaltsam waren“, kündigte der Schauspieler an.