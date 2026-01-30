Stars ‚Ich habe es gefühlt‘: Simone Ballack spricht über Tod von Sohn Emilio

Simone Ballack - Jan 13 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2026, 14:00 Uhr

Die Dschungelcamp-Kandidatin berichtet, dass sie in Emilios Todesnacht laute Geräusche in ihrem Haus hörte.

Simone Ballack äußert sich mit bewegenden Worten über den Tod ihres Sohnes.

Die Ex-Frau von Fußball-Legende Michael Ballack ist derzeit Kandidatin im RTL-Dschungelcamp. Dort sprach sie nun offen über die Nacht, die ihr Leben für immer auf den Kopf stellte. Am 5. August 2021 kam ihr Sohn Emilio bei einem Quad-Unfall in Portugal ums Leben. Im Dschungeltelefon enthüllte Simone: „In der Nacht, in der mein Sohn verstorben ist, habe ich das ja gefühlt. Ich wusste es. Ich war in Deutschland, er in Portugal. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und habe im Haus ganz laute Geräusche gehört.“

Unter anderem hätten sie ein „lautes Klopfen und Hämmern“ wach gehalten. „Das ging ganz lange bis zu dem Zeitpunkt, als mein Telefon klingelte und ich die Nachricht bekommen habe, dass Emilio verstorben ist“, erzählte die 49-Jährige unter Tränen. Daraufhin sei ihr klargeworden: „Da war eine Energie, die noch nie da war.“ Die Dschungelcamp-Teilnehmerin zieht viel Kraft aus ihrer Spiritualität. „Ich glaube ja an Engel und auch an Energien“, verriet sie.

Lächelnd erklärte Simone: „Ich bin froh und dankbar, dass ich meine zwei Jungs habe. Und der Dritte passt von oben auf.“ Es sei gut zu wissen, „dass das alles nicht so endlich ist.“ Ihre Söhne Louis und Jordi stammen ebenfalls aus der Ehe mit Michael Ballack. Während das Verhältnis zu ihren Jungs sehr eng ist, hat Simone zu ihren eigenen Eltern keinen Kontakt. „Ich habe mich daran gewöhnt. Meine Mutter hat mich ja rausgeschmissen, weil die nicht alle Latten am Zaun hat“, offenbarte sie im Gespräch mit Mitcamperin Mirja du Mont.