Bang Showbiz | 24.11.2024, 16:43 Uhr

Der britische Schauspieler soll Teil des Casts für den neuen Blockbuster werden.

Idris Elba wird Berichten zufolge eine Rolle in ‚Masters of the Universe‘ übernehmen.

Der ‚Luther‘-Darsteller soll Waffenmeister Duncan in der Verfilmung des Cartoons, der vor allem durch die gleichnamige Spielzeugreihe Bekanntheit erlangte, verkörpern. Der Blockbuster wird von ‚Amazon MGM‘ und ‚Mattel Films‘ produziert, die Regie übernimmt Travis Knight. Neben Elba sollen außerdem Nicholas Galitzine als He-Man, Camila Mendes als Teela und Alison Brie als Evil-Lyn zu sehen sein. Das Drehbuch für ‚Masters of the Universe‘ wurde von Chris Butler verfasst, genauere Details zum Plot sind allerdings noch nicht bekannt.

Die Actionfiguren der Reihe kamen erstmals 1982 auf den Markt und fokussierten sich vor allen Dingen auf den Kampf des Superhelden He-Man gegen den Bösewicht Skeletor. Im darauffolgenden Jahr wurde die dazugehörige Cartoon-Serie ausgestrahlt, später sollten weitere TV-Adaptionen folgen. Die Realverfilmung der Geschichte wird voraussichtlich im Juni 2026 Premiere feiern, nachdem bereits über zwei Jahrzehnte daran gearbeitet wurde. Erst im vergangenen Jahr hatte der Streaming-Riese Netflix die Produktion aufgrund der hohen Kosten gecancelt.