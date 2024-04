Film Idris Elba: Von diesem anderen Marvel-Film träumt er

Idris Elba - Knuckles - Global Premiere - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.04.2024, 08:00 Uhr

Idris Elba will in einem neuen ‚Black Panther‘-Film mitspielen.

Der 51-jährige Schauspieler hat zuvor in allen ‚Thor‘-Filmen sowie in ‚Avengers: Age of Ultron‘ und in ‚Avengers: Infinity War‘ den Asgardianer namens Heimdall gespielt. Nachdem seine Figur im letzteren Film getötet wurde, ist er aber offen für eine neue Rolle im Marvel Cinematic Universe (MCU) und wurde bereits gefragt, Teil von Ryan Cooglers potenziellem nächsten Projekt für die Organisation zu sein.

Nachdem Lupita Nyong‘o kürzlich ihren Wunsch geäußert hatte, Idris in die ‚Black Panther‘-Besetzung aufzunehmen, sagte er nun selbst gegenüber ‚E! News‘: „Ich würde gerne in ‚Black Panther‘ mitspielen, ja. Es ist eine erstaunliche Besetzung, eine erstaunliche Handlung, Ryan Coogler ist unglaublich. Die ganze Besetzung ist unglaublich. Lasst es uns möglich machen.“ Der ‚Luther‘-Star verzweifelte zwar an der Idee, einen weiteren Bösewicht zu spielen, gab aber zu, dass diese Rollen immer „Spaß“ machen. Auf die Frage, ob er den Antihelden spielen würde, antwortete er: „Warum ich immer der Bösewicht sein musste? Ich meine, komm schon, warum? Aber der Bösewicht würde viel mehr Spaß machen.“ Trotz Idris‘ Bitte um eine Rolle gibt es derzeit keine Pläne für einen dritten ‚Black Panther‘-Film.

Idris Elba war außerdem lange im Gespräch, als erster Dunkelhäutiger James Bond zu spielen, was er aber immer wieder dementierte und ablehnte. Jetzt scherzte er darüber, er sei „berühmter dafür, dass er nicht James Bond spielt“ als frühere Schauspieler, die die Rolle tatsächlich verkörpert haben. Angesprochen auf die häufigen Gerüchte in der ‚The Chris Moyles Show‘ auf Radio X am Donnerstag (18. April) sagte er: „Ich habe es mehrmals, mehrere halbe Million Mal gesagt. Nein, es war definitiv eines der größten Gerüchte. Ich bin wohl berühmter dafür, dass ich nicht Bond gespielt habe, als einige der Schauspieler, die es getan haben!“