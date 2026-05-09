Stars ‚Ihr erzieht Verlierer‘: Gene Simmons verteidigt, den Lebensstil seiner Kinder nicht zu finanzieren

Shannon Tweed and Gene Simmons - AVALON - Hollywood - March - 2023 - John Wick: Chapter 4 premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2026, 13:00 Uhr

Gene Simmons verteidigt, den Lebensstil seiner Kinder nicht zu finanzieren.

Gene Simmons gab seinen Kindern kein Taschengeld „dafür, dass sie am Leben sind“.

Der 76-jährige KISS-Rocker betonte, dass er den Lebensstil seiner Kinder Nick Simmons (37) und Sophie Simmons (33) nicht finanzieren werde und hält es für „woke“, dies zu tun. Im Gespräch mit ‚Us Weekly‘ erklärte er während der Promotion seines neuen Films ‚Deep Water‘: „Das Wort ‚Nein‘ bedeutet nein. In diesen, sagen wir mal, progressiven Zeiten und diesen woke Zeiten dürfen Kinder mit den Augen rollen oder in ihr Zimmer gehen und die Tür zuschlagen – und das ist nicht erlaubt. […] Deshalb hatten wir wirklich strenge Regeln. Es gab niemals Taschengeld. Wofür denn? Dafür, dass man lebt? Ihr erzieht Verlierer.“

Laut Simmons müsse man als Elternteil sicherstellen, dass Kinder verstehen, dass Geld nicht auf Bäumen wachse. Er habe sich die Regeln nicht ausgedacht, es sei jedoch unausweichlich, dass das Sicherheitsnetz der Eltern irgendwann verschwinden werde. Der Musiker weiter: „Wir werden nicht ewig da sein, und das Leben interessiert sich nicht dafür, dass du ein netter Mensch bist. Du musst zeigen, was du kannst. Viele von uns fühlen sich zu etwas berechtigt.“

Und Gene, der gemeinsam mit seinen Kindern und Ehefrau Shannon Tweed in der Reality-Serie ‚Gene Simmons Family Jewels‘ zu sehen war, glaubt, dass seine ungewöhnliche Erziehungsmethode sehr gut funktioniert hat. Er erklärte dazu: „Sophie und Nick sind, das muss ich sagen, viel bessere, moralischere und ethischere Menschen, als ich es jemals war. Ganz sicher auch besser als Shannon es je war.“

Seit KISS nach ihrer ‚End of the Road World Tour‘ im Jahr 2023 nicht mehr unterwegs sind, kann Simmons noch mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Er verriet: „Weißt du, bei all den Häusern, die wir überall haben, sind die Kinder fast jedes Wochenende hier. Und sie sind erwachsen. Ein erwachsener Mann, eine erwachsene Frau […] Und wen kennst du sonst in diesem Alter, der sagt: ‚Ich muss meine Eltern besuchen.‘ Doch, das tun sie. Ich könnte dir nichts Schöneres sagen.“