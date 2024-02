Filmpremiere in New York Im Anime-Look: Channing Tatum mit Tochter Everly auf dem roten Teppich

Channing Tatum und seine Tochter Everly auf dem roten Teppich. (ili/spot)

SpotOn News | 14.02.2024, 10:34 Uhr

Seltener Red-Carpet-Auftritt: US-Schauspieler Channing Tatum erscheint zusammen mit seiner Tochter Everly bei der Premiere des Anime-Films "Demon Slayer" auf dem roten Teppich. Beide waren auffallend gestylt.

Schauspieler Channing Tatum (43) hat zusammen mit seiner Tochter Everly (10) einen seltenen, aber besonders auffallenden Red-Carpet-Auftritt hingelegt. Zur Premiere des Anime-Films "Demon Slayer" in New York City erschien das Vater-Tochter-Duo am Wochenende passend gestylt.

Die Zehnjährige trug Shinobu-Kocho-Klamotten und zeigte damit ihre Begeisterung für die Anime-Kultur. Papa Channing hatte für den Auftritt einen karierten Kapuzenpulli gewählt. Das Muster ähnelte dem auf dem Top einer der beiden lebensgroßen Anime-Figuren, mit denen das Vater-Tochter-Gespann für die Fotografen posierte. Dazu kombinierte Tatum eine schwarze Hose und grüne Turnschuhe. Allen vieren machte das Posing auf dem roten Teppich sichtlich Spaß.

Video News

Channing Tatum lässt sich von Everly inspirieren

Everly ist die Tochter von Channing und seiner Ex-Frau und Schauspielkollegin Jenna Dewan (43), die er 2006 am Set von "Step Up" kennenlernte. Das Paar heiratete 2009 und begrüßte Töchterchen Everly im Mai 2013. Die Scheidung erfolgte im November 2019.

Die Trennung scheint das Verhältnis zwischen Vater und Tochter nicht belastet zu haben. Auch in Interviews bringt Channing Tatum seine tiefe Verbundenheit mit Everly immer wieder zum Ausdruck. Im Mai sprach der Schauspieler und Kinderbuchautor mit "ET" darüber, wie seine Tochter ihm bei der Entwicklung des neuesten Teils seiner "Sparkella"-Buchreihe geholfen habe. Die Erinnerung an Everlys erste "große, fiese Lüge" habe die Geschichte maßgeblich geprägt. "Sie hat ein kleines Spielzeugauto aus der Schule gestohlen und war deswegen krank", erinnerte sich Tatum.

Neue Liebe der Eltern

Was die Liebe angeht, so ist Channing Tatum seit August 2021 mit der Schauspielerin Zoë Kravitz (35) liiert. Das Paar, das sich am Set des kommenden Films "Blink Twice" kennengelernt hat, sorgte vergangenes Jahr mit einem Heiratsantrag für Schlagzeilen. Kravitz war zuvor von 2019 bis 2021 mit Karl Glusman (36) verheiratet.

Auch Jenna Dewan hat ein neues Liebesglück mit ihrem Verlobten Steve Kazee (48) gefunden. Seit März 2020 sind die beiden Eltern von Sohn Callum, derzeit erwarten sie ein zweites gemeinsames Kind.