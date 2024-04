"Schöne Kindheitserinnerungen" Im australischen Outback: Chris Hemsworth kehrt zurück zu den Wurzeln

Chris Hemsworth ist aktuell sehr glücklich in seiner Heimat. (smi/spot)

SpotOn News | 08.04.2024, 09:21 Uhr

"Thor" im Outback: Chris Hemsworth besuchte einen besonderen Ort im australischen Hinterland, dem er seine "schönsten" Kindheitserinnerungen verdient. Die Aborigines begrüßten ihn mit selbstgemachten "Thor"-Hämmern.

Der Marvel-Star Chris Hemsworth (40) kehrt aktuell zu seinen Wurzeln zurück: Der "Thor"-Darsteller besuchte den Ort in seiner Heimat Australien, dem er ein paar seiner "frühesten und schönsten Erinnerungen" zu verdanken hat. Auf seiner offiziellen Instagram-Seite teilte der Schauspieler Impressionen seines Trips in die Vergangenheit.

"Als ich jünger war, lebten meine Familie und ich in einer abgelegenen Gemeinde im Northern Territory", schrieb der Marvel-Star. 35 Jahre später habe er "das Glück, dorthin zurückzureisen". "Ich könnte den Bewohnern von Gulin Gulin nicht dankbarer sein, dass sie uns so warmherzig und freundlich empfangen haben", schrieb er auf Instagram. Er schickte seinen Gastgebern auf diesem Weg "viel Liebe und Wertschätzung".

Chris Hemsworth teilte etliche Bilder seines Trips. So postete er ein Foto, auf dem er inmitten von Aborigines steht. Dem stellte der Hollywood-Star ein Bild aus seiner Kindheit gegenüber, auf dem er ebenfalls der einzige Weiße ist. Die Einwohner von Gulin Gulin hatten sich offenbar gut auf Hemsworths Besuch vorbereitet. Aus Stöcken und Eis bastelten sie ihm die ikonischen "Thor"-Hämmer. Auf einem Kinderbild war Hemsworth außerdem als der nordische Marvel-Gott zu sehen. Neben seinem Abbild stand geschrieben: "Willkommen zu Hause."

Kindheit zwischen Melbourne und Outback

Chris Hemsworth wurde am 11. August 1983 in der australischen Großstadt Melbourne geboren. Mit seinen ebenfalls schauspielernden Brüdern Luke (43) und Liam (34) wuchs er nicht nur in der Metropole auf, sondern eben auch im Outback.

"Meine frühesten Erinnerungen stammen von den Viehzuchtstationen im Outback", erzählte Hemsworth bereits 2011 in einem Interview. "Dann zogen wir zurück nach Melbourne und dann wieder dorthin und wieder zurück", erinnerte er sich damals. Die meiste Zeit in seiner Kindheit verbrachte er zwar in Melbourne, aber seine "lebhaftesten Erinnerungen" stammen aus den Episoden im Hinterland, mit "Krokodilen und Büffeln".

Hemsworth startete seine Schauspielkarriere wie viele australische Kollegen in der Seifenoper "Neighbours", ehe er zur Konkurrenz-Serie "Home and Away" wechselte. Später ging er in die USA, wo er 2011 mit "Thor" zum Star wurde.