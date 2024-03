Bewegender Instagram-Post Im Babyglück: „Glee“-Star Lea Michele erwartet ihr zweites Kind

Schauspielerin Lea Michele hat ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. (lau/spot)

SpotOn News | 27.03.2024, 20:25 Uhr

Mit einem bewegenden Instagram-Post hat "Glee"-Star Lea Michele ihre zweite Schwangerschaft bekannt gegeben. Die US-Schauspielerin ist bereits Mutter eines Sohnes.

"Glee"-Star Lea Michele (37) ist schwanger. Die freudige Neuigkeit hat die 37-jährige US-Amerikanerin selbst auf Instagram geteilt. In dem sozialen Netzwerk postete Michele am Mittwoch, dem 27. März, gleich mehrere Fotos, auf denen bereits ein deutlicher Babybauch zu sehen ist.

Süße Babybauch-Fotoreihe auf Instagram

Michele posiert auf den Schnappschüssen in einen weißen Schal gehüllt. Dazu trägt sie lediglich Unterwäsche, liebkost mit ihren Händen ihr ungeborenes Kind, und schaut auf ihren Babybauch hinunter. "Mama, Papa und Ever sind überglücklich", kommentiert Michele, gefolgt von ein Herz-Emoji.

Lea Micheles Familie wächst

Die Schauspielerin und Sängerin, die unter anderem auch in der satirischen Horrorserie "Scream Queens" zu sehen war, erwartet bereits ihr zweites Kind. Sohn Ever wurde im August 2020 geboren. Michele ist verheiratet mit dem Unternehmer Zandy Reich. Das Paar kam im Jahr 2017 zusammen, nachdem es zuvor über längere Zeit befreundet gewesen war. Zwei Jahre später schlossen Reich und Michele im kleinen Kreis den Bund fürs Leben.

Glückwünsche von prominenter Seite

Unter Micheles Post auf Instagram häufen sich Glückwünsche von prominenter Seite. So schickt etwa "New Girl"-Star Zooey Deschanel (44) per Kommentar "Glückwünsche", während sich "Twilight"-Schauspielerin Nikki Reed (35) mit einer ganzen Reihe von Herz-Augen sehr bewegt zeigt.

Ein ganz besonderer Kommentar kommt von "High School Musical"-Star Ashley Tisdale (38). Sie schreibt: "Ich freue mich so sehr für diese wunderschöne Familie", gefolgt von drei Herz-Emojis. Die US-Schauspielerin hat ihrerseits erst am gestrigen 26. März bekannt gegeben, dass sie zum zweiten Mal Mutter wird.