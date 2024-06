"Dreiköpfige Familie wird geladen" Im Babyglück: Influencerin Lisa Mantler erwartet Nachwuchs

Lisa Mantler, die gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena auf TikTok berühmt wurde, freut sich auf ihr erstes Kind. (lau/spot)

SpotOn News | 24.06.2024, 23:10 Uhr

Über ein Jahr nach ihrer Hochzeit hat TikTok-Star Lisa Mantler ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. Gemeinsam mit Ehemann Jonas Jay freut sich die 22-Jährige auf ihr erstes Kind.

TikTok-Star Lisa Mantler (22), die eine Hälfte des früheren Zwillings-Duos Lisa und Lena Mantler, erwartet Nachwuchs. Die süße Neuigkeit verkündete die 22-Jährige auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal. "Family of 3 loading" (auf Deutsch: "Dreiköpfige Familie wird geladen"), schreibt Mantler zu einem Bild, das sie gemeinsam mit Ehemann Jonas Jay zeigt. Beide legen darauf die Hände auf Lisa Mantlers wachsendes Bäuchlein.

Hochzeit im März 2023

Vor über einem Jahr ging Mantler mit dem Musiker den Bund fürs Leben ein. Die TikTok-Influencerin, die schon in frühester Jugend gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena bekannt geworden war, bestätigte ihre Hochzeit im März 2023 mit romantischen Bildern auf ihrem Instagram-Account.

Kurze Zeit später, im August 2023, gaben Lisa und Lena Mantler ihre berufliche Trennung bekannt. "Es gibt Boyband-Breakups, und wir haben unseren Boyband-Breakup auch. Wir machen das schon so lange zusammen und wir vergessen manchmal, dass wir erst 21 sind. Durch die ganzen Erfahrungen haben sich unsere Interessen so unterschiedlich entwickelt. Wir hatten eine Zeit, da sahen wir glitzegleich aus. Wir sind zwar Zwillinge, aber haben unterschiedliche Talente", schrieb das Duo damals auf Instagram, und fügte in einem Kommentar klärend hinzu: "Wir lieben uns und haben vor einiger Zeit gemerkt, dass es an der Zeit ist, uns auf uns selbst zu konzentrieren."

Lena Mantler übernahm in der Folge den zuvor gemeinsam geführten Instagram-Account, der auf über 21 Millionen Follower kommt. Auf TikTok hat sie über 13 Millionen Follower. Lisa Mantler folgen auf Instagram derzeit über 441.000 Personen.