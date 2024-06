Bei "The Bikeriders"-Premiere Im Gepardenmuster: So sieht Sharon Stones Biker-Look aus

Sharon Stone bei der Premiere des Films "The Bikeriders" in Los Angeles. (hub/spot)

SpotOn News | 18.06.2024, 10:49 Uhr

Sharon Stone ließ sich die Premiere von "The Bikeriders" nicht entgehen. Die Schauspielerin präsentierte sich dabei im Geparden-Look auf dem Motorrad.

Sharon Stone (66) hat die Premiere des neuen Films "The Bikeriders" in Los Angeles im Geparden-Look gefeiert. Die Schauspielerin betrat den roten Teppich im TCL Chinese Theatre am Montag (17. Juni) in einem Hosenanzug mit dem Animalprint, der an Blazer und Hose mit schwarzem Satin verziert war.

Stone posierte in dem gemusterten Ensemble auch auf einem Motorrad sitzend. Mit dabei hatte die 66-Jährige eine schwarze Lederhandtasche mit einem großen goldenen Herz als Verschlussschnalle. Sie trug zudem ein paar klobige goldene Halsketten, eine davon hatte ein goldenes Herz als Anhänger, das zu ihrer Handtasche passte. Dazu präsentierte der "Basic Instinct"-Star eine übergroße schwarze Sonnenbrille. Stones spitzzulaufende Pumps waren ebenfalls im Gepardenmuster gehalten. Ihren Pixie Cut trug sie zu leichten Wellen gestylt.

Darum geht es in "The Bikeriders"

Obwohl Sharon Stone bei der "The Bikeriders"-Premiere in ihrem Look der Hingucker war, spielt sie selbst in dem kommenden Film von Regisseur Jeff Nichols (45) nicht mit. Zu sehen sind darin Tom Hardy (46, "Venom"), Austin Butler (32, "Elvis) und Jodie Comer (31, "Free Guy"). Das Drama dreht sich um den Aufstieg eines fiktiven Motorradclubs im Mittleren Westen der 1960er Jahre und seine Mitglieder:

Bennys (Butler) Leben besteht aus der Leidenschaft für den Club unter Anführer Johnny (Hardy) und der Liebe zu seiner Frau Kathy (Comer), die ihn als den Rebellen akzeptiert, in den sie sich Hals über Kopf verliebt hat. Doch ihre Beziehung wird im Laufe der Jahre zunehmend auf die Probe gestellt, denn Benny hat sowohl dem charismatischen Johnny als auch seiner Frau die Treue geschworen. Schon bald werden die Vandals nicht nur immer größer, sondern auch gefährlicher…

Der Film kommt am 20. Juni in die Kinos.