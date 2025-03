Stars Sharon Stone fühlt sich auch mit 66 in ihrem Körper wohl

Sharon Stone - Golden Globe Awards - January 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.03.2025, 09:00 Uhr

Die Hollywood-Ikone findet es nicht schlimm, dass sich ihr Körper im Laufe der Zeit verändert.

Sharon Stone hat kein Problem mit den Veränderungen, die das Älterwerden mit sich bringt.

Die 66-jährige Schauspielerin verrät, was sie wirklich über das Altern denkt. Im Gespräch mit ‚The Times‘ erklärt sie, dass sie das Bedürfnis hat, gut auf sich selbst aufzupassen. „Viele Menschen geben auf, wenn sie älter werden. Sie lassen ihren Körper los, weil er sowieso zusammenbricht, oder sie denken: ‚Ich werde nicht mehr durch meinen Körper definiert.‘ Aber man muss diesen Körper immer noch lieben“, schildert sie.

Sharon, die für ihre Rollen in ‚Basic Instinct‘ und ‚Casino‘ bekannt ist, reflektiert auch über die körperlichen Veränderungen, die sie mit dem Alter erfahren hat, und scherzt: „Meine Unterarme haben jetzt Falten.“ Der Hollywood-Star fügt hinzu: „Ich denke: ‚Nun, ich hatte schöne Arme und jetzt sind sie stark und malerisch… und wie Engelsflügel.‘ Was soll’s also, wenn sie Falten haben? Vielleicht ist es das, was sie jetzt wunderbar macht.“

Sharon erinnert sich an einen Rat, den sie einst von der verstorbenen Schriftstellerin und Schauspielerin Jackie Collins erhalten hatte: „Nach 40 sollte man nie mehr oben liegen [beim Sex] und nie zum Abschied winken.“

Die Emmy- und Golden Globe-Gewinnerin hat bereits in der Vergangenheit offen über das Älterwerden gesprochen. Im Januar 2024 kritisierte sie alle, die Angst vor dem Altern haben, als „dumm und undankbar“. In einem anderen Interview mit ‚The Times‘ sagte die Blondine: „Ich mag es, lebendig und gesund zu sein. Und ich denke, dass wir alle sehr erfreut sein sollten, es zu schaffen. Denn ich habe schon viele Leute gesehen, die es nicht geschafft haben.“