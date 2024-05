Auftritt bei Filmfestspiele In Cannes: Pöbelt Kelly Rowland hier etwa eine Sicherheitsbeamtin an?

Kelly Rowland pöbelt offenbar auf dem Filmfestival in Cannes. (eyn/spot)

SpotOn News | 21.05.2024, 23:30 Uhr

Kelly Rowland sorgt mit ihrem Verhalten bei den Filmfestspielen in Cannes für Aufsehen. Am Dienstag geriet die Sängerin auf dem roten Teppich offenbar in Streit mit einer Security-Mitarbeiterin.

Was hat Kelly Rowland (43) hier verärgert? Am Dienstag (21. Mai) schritt die Sängerin bei den Filmfestspielen in Cannes über den roten Teppich. Für ihren Auftritt an der französischen Riviera trug sie ein rotes Abendkleid und auffälligen Diamantschmuck. Ihr Verhalten bei dem Event war aber nicht ganz so glamourös.

Bilder zeigen die Schauspielerin zunächst strahlend beim Posieren für die Fotografen. Als sie dann eine Treppe hinaufging, schien eine Sicherheitsbeamtin ihre gute Laune aber zu stören. Die Security-Mitarbeiterin hielt ihren Arm hinter dem Star hoch, um sie scheinbar von der Menge weg in den Veranstaltungsort zu führen, und sagte etwas. Daraufhin drehte Rowland sich um, hob mahnend den linken Zeigefinger und schien die Frau mit finsterer Miene lauthals zu ermahnen. Was genau den Vorfall ausgelöst hat, ist nicht bekannt.

Kelly Rowland ist als Diva bekannt

Erst im Januar sorgte Kelly Rowland mit ihrem Verhalten für Aufsehen. Wie unter anderem "Page Six" berichtete, verließ die Grammy-Gewinnerin überstürzt das Set von der "Today Morning Show", weil sie mit ihrer Garderobe nicht zufrieden gewesen sein soll. Die Gastgeberin Hoda Kotb (59) musste spontan einen Ersatz für ihre Co-Moderatorin finden.

Kelly Rowland wurde als Mitglied der Girlgroup Destiny's Child an der Seite von Beyoncé (42) bekannt. 2022 startete sie ihre Solokarriere. Neben der Musik ist die US-Amerikanerin auch als Schauspielerin erfolgreich und spielte beispielsweise zuletzt im Netflix-Hit "Mea Culpa" mit.