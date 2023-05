Vom 16. bis 27. Mai an der Côte d'Azur Cannes Film Festival 2023: Marvel-Star Brie Larson ist in der Jury „Triangle of Sadness“-Regisseur Ruben Östlund ist diesjähriger Jurypräsident des Filmfestivals in Cannes. Jetzt steht fest, wer außerdem in der Jury des Wettbewerbs sein wird.