Canneseries ARD-Serie „Die Zweiflers“ triumphiert in Cannes mit drei Preisen

Die ARD-Serie "Die Zweiflers" wurde bei den Canneseries ausgezeichnet. (mia/spot)

SpotOn News | 11.04.2024, 09:19 Uhr

"Die Zweiflers", eine ARD-Dramedy, hat bei den Canneseries groß aufgetrumpft. Die Serie ergatterte drei Preise, darunter auch den begehrten Hauptpreis. In den Hauptrollen der deutsch-jüdischen Familiengeschichte sind unter anderem Mike Burstyn, Aaron Altaras und Ute Lemper zu sehen.

Die deutsche Dramedy-Serie "Die Zweiflers" hat beim International Series Festival von Cannes in drei Kategorien gewonnen. "Beste Musik", "High School Award for Best Series" und der Hauptpreis "Beste Serie" gingen an die ARD-Produktion.

"Drei Preise für 'Die Zweiflers' in Cannes!", freute sich der Geschäftsführer der ARD Degeto Film, Thomas Schreiber, in einer Pressemitteilung über die Auszeichnungen. Und weiter: "Das ist einfach sensationell, super-verdient und macht glücklich, weil dieses kluge, begabte Team rund um David Hadda eine Serie erschaffen hat, wie es sie nicht alle Tage gibt: Die Premiere in Cannes hat uns alle zum Lachen und Weinen im selben Moment gebracht." Wie die Degeto zuvor berichtete, waren "Die Zweiflers" aus rund 350 Einreichungen vom Cannes International Series Festival für den diesjährigen Wettbewerb ausgewählt worden.

In der sechsteiligen Serie geht es um eine jüdisch-deutsche Familie, die in Frankfurt am Main ihr Delikatessengeschäft verkaufen will. In der Beschreibung heißt es: "Doch der Verkauf bringt die Vergangenheit zurück, als unerwartet die wilden Anfänge von Symcha Zweifler im Frankfurter Rotlichtviertel direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufleben. Ein einzelnes Geschäft wird zur Zerreißprobe für die ganze Familie, als lang verdrängte Konflikte wieder aufbrechen."

"Die Zweiflers": Ab 3. Mai in der ARD Mediathek

In den Hauptrollen sind Mike Burstyn (78), Aaron Altaras (28), Saffron Coomber (29), Mark Ivanir (55), Ute Lemper (60) oder Martin Wuttke (62) zu sehen. Showrunner von "Die Zweiflers" ist David Hadda, Regie führten Anja Marquardt und Clara Zoë My-Linh von Arnim. Das Drehbuch schrieb Hadda zusammen mit Juri Sternburg und Sarah Hadda. In der ARD Mediathek werden die sechs Folgen von "Die Zweiflers" ab dem 3. Mai zu sehen sein.

Die Canneseries werden seit 2018 in Cannes abgehalten. Das kostenlose und frei zugängliche Festival feiert nach eigenen Angaben "Serien aus der ganzen Welt und bringt die Macher und Liebhaber von Serien zusammen".