Maskulines Accessoire In der Frauenmode angekommen: Krawatten mischen den Mode-Herbst auf

Krawatten ersetzen in vielen Herbst-Outfits Ketten als Halsschmuck. (paf/spot)

SpotOn News | 30.10.2024, 14:15 Uhr

Krawatten werden in diesem Jahr nicht nur von Männern zu besonderen Anlässen angelegt. Das smarte Mode-Accessoire liegt im Herbst auch in der Frauenmode im Trend. Neben klassischen Style-Möglichkeiten bieten sich auch rockige Interpretationen an.

Krawatten waren bislang ein Muss für Herren bei festlichen Anlässen. Diesen Herbst erobern sie nun auch die weibliche Modewelt und eröffnen vielfältige Style-Möglichkeiten. Ob streng gebunden oder lässig umgehangen: Dieses It-Piece schmückt 2024 den Hals jeder modeaffinen Frau.

Mut zur Maskulinität

Schwarzer Anzug, weißes Hemd und schwarze Krawatte: Dieser Look steht nicht nur Männern. Auf Instagram führte beispielsweise die Mode-Influencerin Millane Friesen (22) ihren Followern ein derart klassisches Outfit vor. Das Herzstück der Kombination war die schmale Krawatte, die sie locker um den Kragen ihres Hemds gebunden hat. Eine Oversized-Anzugjacke hatte Friesen lässig über ihre Schultern gelegt. Ihre halblangen Haare stylte sie im Sleek-Look und rundete so den von der Männermode inspirierten Style ab.

Video News

Preppy Chic mit Krawatte

Auch zu einem Schulmädchen-Outfit passt die Krawatte. Für das Ensemble im angesagten Preppy Chic fiel die Wahl der Influencerin Madison auf ein besonderes Exemplar. Anders als handelsübliche Krawatten war diese aus Wolle anstatt aus feinen Fäden gewebt. Zwei helle Knöpfe hielten die diagonal gestreifte Krawatte an dem ebenso flauschigen Pullover in Creme. Dessen Bund, Ärmel und der angedeutete V-Kragen griffen die dunklen Farbtöne des It-Pieces auf. Ein schwarzer Faltenrock komplettierte das brave Outfit.

Freches Stage-Outfit

Rita Ora (33) macht in Sachen Mode so schnell niemand etwas vor. Die Sängerin stellte für ein Konzert in Portugal ein freches Outfit zusammen. Zu einem weißen Hemd und einer breiten Krawatte in Schwarz wählte sie nicht etwa einen Blazer, sondern eine schwarze Lederjacke. Eine übergroße Sonnenbrille sorgte für ein weiteres Highlight. Die knappen Ledershorts in knalligem Türkis bildeten einen gelungenen Farbtupfer. Zusammen mit einem schwarzen Ledergürtel passte die Hose perfekt in den rockigen Style.