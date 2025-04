Stars Hollywood-Star Kevin Bacon: ‚Horrorprojekte stören meinen Schlaf‘

Kevin Bacon - Tribeca Film Festival 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.04.2025, 08:55 Uhr

Kevin Bacon hat Schlafstörungen, wenn er Horrorprojekte macht.

Der 66-jährige Schauspieler hat im Laufe der Jahre in einer Reihe von Horrorfilmen und TV-Shows mitgespielt, aber Kevin hat zugegeben, dass sein Arbeitsleben manchmal in sein reales Leben übergreifen kann.

Auf die Frage, ob die Hauptrolle in ‚The Bondsman‘ – der neuen Action-Horror-Serie – seinen Schlaf beeinflusst hat, sagte Kevin gegenüber ‚PEOPLE‘: „Es ist interessant. Oft nicht. Und dann ab und zu, wenn du nur in einem bestimmten Kopfraum gelebt hast, wird es anfangen, seinen Tribut von dir zu fordern.“ In der Nacht vor dem Interview hatte er sogar noch Albträume, wie er offen verriet. „Es ist lustig, dass du das sagst, denn letzte Nacht fingen meine Träume an, ziemlich intensiv und beängstigend zu werden, und ab und zu holt es dich einfach ein.“

Eigentlich sei der Star ziemlich gut darin, nach einem Drehtag abzuschalten und die „Arbeit im Büro zu lassen“, allerdings könne er während eines Drehs auch nie komplett abschalten, weil er immer in Gedanken bei seiner Rolle bleibt: „Was der Mann durchmacht, muss immer im Hinterkopf bleiben. Weil du denkst: ‚Was drehe ich morgen?‘ Okay, wir kriegen das und dann werde ich mich wieder dem Dämon stellen.'“

Kevin kann ‚Flatliners‘, ‚MaXXXine‘ und ‚They/Them‘ zu seinen Horrorprojekten zählen – aber er sieht sich selbst nicht als „Scream King“. Er fügte hinzu: „Ich mag es, Horror und einige der Horrorfilme zu machen, ‚Freitag der 13.‘, ich war im ersten, also wurde das irgendwie ikonisch. ‚Tremors‘ hatte einen ikonischen Vibe, was einfach Glück im Unglück ist. Aber ich kehre zum Horror zurück, und der Grund dafür ist, dass man dort oft großartige Dinge spielen kann. Denn Leben oder Tod, diese Dinge sind beängstigend. Leben oder Tod ist immer interessant.“