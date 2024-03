Termin im Buckingham-Palast Inmitten der Krebsbehandlung: König Charles III. zurück bei der Arbeit

Finanzminister Jeremy Hunt und König Charles III. trafen sich am 5. März im Buckingham-Palast. (ae/spot)

SpotOn News | 05.03.2024, 13:07 Uhr

Diese Bilder machen den Briten Hoffnung: Einen Monat nach Bekanntwerden seiner Krebserkrankung hat König Charles III. den britischen Finanzminister im Buckingham-Palast empfangen. Der Monarch zeigte sich dabei gut gelaunt und fit.

Obwohl er sich noch in Krebsbehandlung befindet, ist König Charles III. (75) zu seiner Arbeit zurückgekehrt. Am Dienstag (5. März) traf er sich mit dem britischen Finanzminister Jeremy Hunt (57).

Der Monarch zeigte sich bei dem Gespräch im privaten Audienzraum des Buckingham Palastes in guter Verfassung. Lachend und Hände schüttelnd posierte er für die Fotografen. Charles trug einen blauen Anzug und Krawatte. Das Treffen mit dem Finanzminister ist vor der Haushaltsverabschiedung üblich. Wie "The Sun" berichtete, hatte der König gegen 9:30 Uhr Ortszeit Schloss Windsor verlassen, um nach London aufzubrechen. Aus dem Wagen heraus winkte er wartenden Fans zu.

Charles arbeitet hinter den Kulissen weiter

Der 75-Jährige hatte in den vergangenen Wochen keine offiziellen Termine übernommen, aber hinter den Kulissen weiter an den Staatspapieren gearbeitet. Bei dem Monarchen war während einer Krankenhausbehandlung aufgrund einer vergrößerten Prostata im Januar eine "Form von Krebs" diagnostiziert worden. Seit Bekanntgabe der Diagnose wurde der König aber immer mal wieder gesehen, etwa beim Besuch des Sonntag-Gottesdienstes in Sandringham. Familienmitglieder vertraten ihn allerdings bei offiziellen Terminen – allen voran seine Ehefrau Camilla (76). Nach 13 Terminen seit der Krebsdiagnose gönnt sie sich aber in dieser Woche eine Auszeit in der Sonne.

Charles wurde in derselben Klinik behandelt wie seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42), die sich ebenfalls im Januar einer Bauchoperation unterzogen hatte. Seitdem nimmt auch sie keine Termine wahr, zuletzt zeigte sie sich am 25. Dezember anlässlich des traditionellen Weihnachtsgottesdienstes in Sandringham. Immerhin gab es gerade ein erstes Foto von Kate nach der OP: Das US-Portal "TMZ" veröffentlichte Paparazzi-Bilder, die Kate neben ihrer Mutter in einem Auto zeigten.