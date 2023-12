Karriere an erster Stelle Insider verrät: Dua Lipa soll sich von ihrem Freund getrennt haben

SpotOn News | 04.12.2023, 12:22 Uhr

Dua Lipa hat sich angeblich von ihrem Freund Romain Gavras getrennt. Grund dafür soll die Karriere der Sängerin sein, denn die steht für sie derzeit an erster Stelle.

Dua Lipa (28) ist offenbar wieder Single. Die britisch-albanische Sängerin soll sich nach nur wenigen Monaten Beziehung von ihrem Freund Romain Gavras (42) getrennt haben. Das berichtet die britische "The Sun" unter Berufung auf einen Insider. Der Grund für das Liebesaus soll Dua Lipas aktuell enorm erfolgreiche Karriere sein.

Dua Lipa ist ein "Workaholic"

Der Insider berichtet, dass die 28-Jährige derzeit vollends auf ihre Musik fokussiert sei und kaum Zeit für die Beziehung gehabt hätte: "Romain meint, Dua sei ein Workaholic, aber sie hat nicht vor, für irgendetwas oder irgendjemanden zurückzustecken." Im Gegenteil: "Sie hat Scheuklappen auf, wenn es um ihre Karriere geht, und das Paar beendete die Beziehung, bevor die Dinge ungemütlich werden konnten."

Dua Lipa steckt derzeit mitten in den Vorbereitungen für ihre Tour im kommenden Jahr. Angeblich soll die Sängerin auch in mehreren Stadien auftreten.

Red-Carpet-Debüt im Mai 2023

Laut "Entertainment Tonight" wurde die Sängerin erstmals im Februar mit dem französischen Regisseur in London gesehen. Später wurden die beiden dann Medienberichten zufolge bei der Paris Fashion Week erneut Händchen haltend gesichtet. Im Mai traten sie das erste Mal als Paar auf den roten Teppich. Gavras ist unter anderem bekannt für die Regie bei Kanye Wests (46) Video "No Church in the Wild".