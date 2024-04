Musik Dua Lipa: Sie plante am Anfang drei Alben voraus

Dua Lipa - The BRIT Awards 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2024, 10:00 Uhr

Dua Lipa plante vor ihrem Debüt schon ihr drittes Album.

Die ‚Illusion‘-Hitmacherin wird am 3. Mai ihre neue LP ‚Radical Optimism‘ veröffentlichen. Die Idee, dass die Platte von Kevin Parker von Tame Impala produziert wird, hatte die Sängerin bereits, bevor sie die Arbeit an ihrer selbstbetitelten LP von 2017 beendete.

Dua (28) erzählte dem ‚Time100‘-Magazin: „Ich erinnere mich, als ich an meinem ersten Album arbeitete, machte ich mir Notizen darüber, was mein drittes Album sein würde. Es ist verrückt, darüber nachzudenken, aber ich erinnere mich, dass ich mit meinem engen Freund und A+R Joe gesprochen habe: ‚Vielleicht könnte ich an Album drei mit Kevin Parker zusammenarbeiten.‘ Und er sagte: ‚Okay, immer langsam mit den jungen Pferden. Lass uns kleine Schritte machen.‘“ Dua war jedoch bereits voller Ehrgeiz und plante, mit ihren ersten beiden Alben zu beweisen, dass sie es „verdient hat, in einem Raum mit jemandem zu sein“, den sie so sehr respektierte. Sie fügte hinzu: „Seit ich sehr klein war, habe ich Dinge aufgeschrieben, die ich für mich selbst geträumt habe. Ich habe immer vorausschauend geplant. Es gibt zwar Überraschungen, die ich im Moment bewerte, aber es gab immer ein langfristiges Ziel.“

Dua glaubt außerdem fest daran, dass man seine Ziele „manifestieren“ sollte, und ermutigte deswegen Menschen, ihre Träume aufzuschreiben, um sie wahr werden zu lassen. Sie erklärte: „Es ist wichtig, die Dinge einfach aufzuschreiben. Man weiß nie, was wahr werden könnte. Manifestieren ist eine große Sache für mich. Unterbewusst arbeitet man einfach auf sie hin. Nichts ist zu groß.“