Musik Dua Lipa veröffentlicht ihre neue Single ‚Illusion‘

Dua Lipa Illusion PR Tyrone Lebon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.04.2024, 16:00 Uhr

Dua Lipa hat ihre neue Single ‚Illusion‘ herausgebracht, zu der sie auch ein mit Action geladenes neues Musikvideo veröffentlichte.

Die 28-jährige Popsängerin meldet sich mit ihrem neuen Song zurück, der auf ihrem kommenden Album ‚Radical Optimism‘ zu hören ist, auf dem es ihrer Meinung nach darum geht, „jemanden in seinem eigenen Spiel zu überlisten“ und sich nicht „einer Illusion hinzugeben“.

In einem Statement erzählte Lipa über den neuen Song: „’Illusion‘ ist der erste Song, an dem Caroline, Danny, Tobias, Kevin und ich zusammen gearbeitet haben, und er hat echt das Eis für die Platte gebrochen. Es geht darum, zu wissen, worauf man sich einlässt, aber trotzdem durchzuhalten. Der Witz liegt auf der Hand, es macht Spaß, jemanden in seinem eigenen Spiel zu überlisten, denn letztendlich wird man sich keiner Illusion hingeben.“ In dem neuen Musikvideo wird Dua von Tänzern, Turmspringern und Synchronschwimmern im Piscina Municipal de Montjuïc in Barcelona in Spanien begleitet, wo auch Kylie Minogue ihr Musikvideo zu ‚Slow‘ drehte. Die ‚Argylle‘-Schauspielerin bringt ihr inneres Bond-Girl zum Ausdruck, während sie einen von Castells inspirierten Turm erklimmt, was eine Anspielung auf die berüchtigte katalanische Tradition ist. Die ‚Don’t Start Now‘-Künstlerin hatte vor kurzem verraten, dass sie sich wie in einer Band gefühlt habe, als sie an der LP gearbeitet hatte.