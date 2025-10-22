Stars Ireland Baldwin reflektiert über ihre ‚einsame Kindheit‘

Ireland Baldwin hatte „zeitweise eine einsame Kindheit“.

Die 29-jährige Schauspielerin – Tochter von Alec Baldwin und Kim Basinger – hat über ihr bisheriges Leben nachgedacht, während sie sich ihrem 30. Geburtstag nähert. Ireland, die am Donnerstag (23. Oktober) ihren Meilenstein begeht, schrieb auf ihrer Substack-Seite: „Ich bin ohne zwei Elternteile im Haus und ohne Geschwister aufgewachsen, an die ich mich hätte wenden können. Ich hatte zeitweise eine einsame Kindheit, weshalb ich mit dem Gefühl aufgewachsen bin, ich müsste mir die Zuneigung bestimmter Menschen in meiner Familie erst verdienen. Aus welchem Grund auch immer war ihre Bestätigung und ihr Lob für mich bedeutsam.“ Heute sei es Irelands Ziel, zu zeigen, „wie eine echte Familie miteinander umgeht“. Das Model, das mit dem Musiker RAC eine zweijährige Tochter hat, erklärte weiter: „Nichts war befreiender, als endlich zu erkennen, wie giftig diese Menschen sind. Also gehe ich mit dem Bewusstsein in meine Dreißiger, dass man auf diese Weise solche Kreisläufe durchbricht. Meine Tochter muss diese Menschen nicht kennenlernen, und ich kann sie vor ihnen schützen.“

Unterdessen verteidigte Ireland im September auf Social Media ihre Stiefmutter Hilaria Baldwin leidenschaftlich. Sie wies auch das Gerücht zurück, sie verhalte sich „nur nett, um [sich] das Erbe zu sichern“. Ireland schrieb auf Instagram: „Ich wollte mir einen Moment Zeit nehmen, um über meine Stiefmutter @hilariabaldwin zu sprechen. Ich denke, wenn die Menschen sie so kennen würden, wie ich sie kenne, wären sie ziemlich überrascht. “