Stars Iris Berben wird mit einem besonderen Preis ausgezeichnet

Iris Berben - 2022 - Cannes 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2026, 14:00 Uhr

Iris Berben wird mit einem besonderen Preis ausgezeichnet.

Iris Berben zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands.

Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kennen sie aus zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen. Doch neben ihrer erfolgreichen Karriere vor der Kamera setzt sich die 75-Jährige seit vielen Jahren auch gesellschaftlich ein. Für dieses Engagement wird sie nun mit einer besonderen Auszeichnung geehrt. Die Schauspielerin erhält den Deutschen Kulturpolitikpreis 2026. Der Deutsche Kulturrat würdigt damit vor allem ihren langjährigen Einsatz gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus. In einer Mitteilung erklärte die Organisation, Berben habe ihre öffentliche Bekanntheit immer wieder genutzt, um auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen und sich für eine offene Demokratie einzusetzen.

„Iris Berben zeigt seit Jahrzehnten, welche gesellschaftliche Kraft Künstlerinnen und Künstler entfalten können, wenn sie ihre öffentliche Stimme auch für andere erheben“, sagte Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Sie widerspreche dort, „wo Schweigen bequem wäre“, und mache deutlich, dass der Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus eine dauerhafte Aufgabe der Gesellschaft sei. Der Kulturrat hob besonders Berbens Einsatz für die Erinnerungskultur hervor. Mit Lesungen, Besuchen an Schulen, öffentlichen Gesprächen und Reden erinnert die Schauspielerin regelmäßig an die Verbrechen des Nationalsozialismus. Gleichzeitig setzt sie sich für die Sichtbarkeit jüdischen Lebens ein und bezieht Stellung gegen Ausgrenzung und Hass. Dabei verstehe Berben Erinnerung nicht nur als Blick zurück auf historische Ereignisse. Laut Deutschem Kulturrat begreife sie die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit vielmehr als „demokratische Aufgabe der Gegenwart“.

Die Preisverleihung findet am 24. September in der Staatsbibliothek zu Berlin statt. Die Laudatio auf die Schauspielerin wird der Pianist Igor Levit halten. Der Musiker engagiert sich ebenfalls regelmäßig öffentlich gegen Antisemitismus und für gesellschaftliche Verantwortung. Der Deutsche Kulturpolitikpreis wird seit 2021 vergeben und zeichnet Persönlichkeiten aus, die sich in besonderer Weise für Kultur und Gesellschaft einsetzen. Im vergangenen Jahr ging die Ehrung an die ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Für Iris Berben reiht sich die Auszeichnung in eine lange Liste von Ehrungen ein. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin hat sie sich immer wieder politisch und gesellschaftlich positioniert.