Stars Iris Klein hat sich von ihrem Stefan getrennt: So spricht sie über ihren Ex

Iris Klein at Frankfurt Airport Jan 2013 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2026, 18:00 Uhr

Iris Klein hat überraschend ihre Trennung von Partner Stefan Braun bekannt gegeben.

Das Liebesglück schien perfekt, die Zukunft bereits geplant – doch nun ist alles vorbei: Iris Klein hat überraschend ihre Trennung von Partner Stefan Braun bekannt gegeben.

Noch vor wenigen Monaten zeigten sich die beiden verliebt auf roten Teppichen, sprachen über eine gemeinsame Zukunft, sogar Hochzeitspläne standen im Raum. Jetzt folgt das abrupte Ende. Und die Nachricht trifft viele Fans völlig unvorbereitet.

In einem emotionalen Statement auf Instagram erklärt Iris Klein selbst die Gründe für das Liebes-Aus. „Stefan und ich haben während unseres Urlaubs am Gardasee gemeinsam beschlossen, getrennte Wege zu gehen“, schreibt sie offen an ihre Community. Die Entscheidung sei nicht spontan gefallen, sondern habe sich über Wochen entwickelt: „Wir haben in den letzten Wochen gemerkt, dass wir unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und von einer Partnerschaft haben. Manchmal entwickelt man sich einfach in verschiedene Richtungen – und genau das ist bei uns der Fall.“

Trotz der Trennung betont sie, dass kein böses Blut zwischen ihnen herrsche. Im Gegenteil: „Wir haben uns im Guten getrennt und blicken beide nach vorne. Ich wünsche Stefan von Herzen alles Gute für seinen weiteren Weg – vor allem Glück und Zufriedenheit.“ Besonders wichtig sei ihr dabei ein respektvoller Umgang miteinander: „Für mich ist es wichtig, dass jeder Mensch für sich selbst Verantwortung übernimmt und seinen eigenen Weg gehen kann. Auch wenn wir als Paar nicht zusammenpassen, bedeutet das nicht, dass wir uns nicht respektieren.“

Die Beziehung zwischen Iris Klein und dem zehn Jahre jüngeren Stefan Braun begann im Februar 2024, nachdem sich beide über Facebook kennengelernt hatten. Schnell wurden sie ein Paar, zeigten sich öffentlich verliebt und zogen sogar zusammen. Auch beruflich gingen sie gemeinsame Wege: TV-Auftritte, unter anderem im Format ‚CoupleChallenge‘, stärkten ihr Image als Promi-Paar. Noch Anfang des Jahres wirkten beide glücklich und präsentierten sich Seite an Seite bei Events.

Umso überraschender kommt jetzt das plötzliche Aus. Besonders, weil die beiden bereits eine Krise überwunden hatten und danach sogar über eine Hochzeit sprachen. „Der perfekte Antrag wäre für mich in Thailand am Strand, wenn er traditionell auf die Knie geht“, sagte Iris Klein einst in einem Interview mit der Zeitung ‚Bild‘. Dazu wird es nun nicht mehr kommen. Stattdessen richtet sich der Blick nach vorn – getrennt.