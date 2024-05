Seit dem 27. Februar ein Paar „Fühlen uns einfach wohl“: Iris Klein schwärmt von ihrem neuen Partner Iris Klein hat in einem Interview über ihren neuen Partner gesprochen. „Ich habe mich noch nie so aufgehoben und beschützt gefühlt wie an seiner Seite“, erklärt sie über ihren Freund, mit dem sie sich sogar eine Hochzeit vorstellen kann.