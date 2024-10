Stars ‚Iron Man‘-Star Rebecca Hall: Sie legt großen Wert auf eigene Hobbys

Rebecca Hall - August 2021 - Avalon - The Night House Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2024, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin verriet, dass sie trotz dem Spagat zwischen ihrem Beruf und Familienalltag großen Wert auf eigene Hobbys lege.

Sie ist seit ihrem zehnten Lebensjahr als Schauspielerin aktiv. Kein Wunder also, dass Rebecca Hall bereits in unzähligen Hollywood-Blockbustern wie ‚Iron Man 3‘ oder ‚Transcendence‘ zu sehen war.

Ihr jüngstes Projekt? ‚Godzilla x Kong: The New Empire‘ (ab jetzt auf Sky und über WOW). In dem Sequel von Regisseur Adam Wingard verkörpert Hall die Wissenschaftlerin Ilene Andrews. Privat fokussiert sich die 42-Jährige jedoch auf einen ganz anderen Job: ihr Mutterdasein. “Als Mutter einer Sechsjährigen wird es mir nie langweilig”, so die Schauspielerin lachend im Interview mit ‚Bang‘. Sie ergänzte stolz, dass sie trotz dem Spagat zwischen ihrem Beruf und Familienalltag großen Wert auf eigene Hobbys lege. “Ich male zum Beispiel wirklich gerne”, so Hall. “Das beruhigt mich enorm. Gerade weil ich ansonsten neben meiner Arbeit am Set meine komplette Aufmerksamkeit meinem Kind schenke.” Es scheint, als habe Rebecca die perfekte Balance für sich gefunden. Ob sie dennoch ihrem jüngeren Ich einen Ratschlag geben würde? “Oh ja. Ich würde mir gerne selbst raten, dass ich mir weniger Sorgen machen sollte…”