Musik Bruce Springsteen kündigt Veröffentlichung von sieben ungehörten Alben an Bruce Springsteen hat die Veröffentlichung einer Sammlung von sieben bisher ungehörten Alben angekündigt. Der 74-jährige Rocker will diese unbekannten Musikstücke nicht mehr nur privat mit Freunden und Familie spielen, sondern sie mit Fans teilen. Insgesamt hat er Songs für sieben Alben, die er bald herausbringen wird. Bruce sagte in einem Statement: „‚The Lost Albums‘ waren […]