Musik The Who-Auftritt beim Abschluss der The Teenage Cancer Trust-Konzertreihe: Bill Murray befand sich unter den Gästen Bill Murray sah sich am Sonntagabend (30. März) den Abschluss der The Teenage Cancer Trust-Konzertreihe in der Royal Albert Hall in London an, der von The Who angeführt wurde. Der ‚Ghostbusters‘-Schauspieler war einer der Gäste bei dem besonderen Event und erinnerte sich daran, die ‚My Generation‘-Rocker vor 50 Jahren spielen gesehen zu haben. Nach dem […]