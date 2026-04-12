Stars Irre Behauptung von Kacey Musgraves: Während eines Flugs wurde sie von UFOs ‚verfolgt‘

Kacey Musgraves - November 2025 - Avalon - Latin Grammy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.04.2026, 11:32 Uhr

Die Country-Sängerin irritiert mit einer angeblichen UFO-Sichtung während eines Flugs.

Kacey Musgraves behauptet, dass drei UFOs ihren kürzlichen Flug verfolgt hätten.

Die Country-Sängerin erklärte, sie habe Anfang der Woche auf dem Weg nach Nashville eine außerirdische Begegnung erlebt, die sie anschließend nicht schlafen ließ. Auf Instagram teilte Kacey ihre UFO-Geschichte und sagte: „Ich bin gerade aus dem Flugzeug gestiegen. Ich bin von Fort Worth nach Nashville geflogen. Ich war mit einem meiner Manager, Bobby, unterwegs, und wir hatten die verrückteste verdammte UFO-Orb-Erfahrung.“ Auch ihr Manager könne die außergewöhnliche Sichtung bezeugen.

Kacey berichtete, dass sie im Flugzeug eigentlich ein Nickerchen machen wollte. Doch dann habe sie Lichter gesehen, die „einfach nicht normal aussahen“. Die 37-Jährige erzählte: „Ich habe sie eine Weile beobachtet, und sie folgten sich definitiv, bewegten sich wirklich … Jedenfalls waren sie wahrscheinlich etwa 15.000 Meter hoch. Wir haben sie vielleicht 45 Minuten lang beobachtet.“

Die ‚Butterflies‘-Interpretin teilte Videoaufnahmen der angeblichen UFOs, wies jedoch darauf hin, dass diese von niedriger Qualität seien, da sie mit einem iPhone 17 aufgenommen wurden. Sie behauptete, die Objekte hätten ihr Flugzeug regelrecht „verfolgt“. Die Orbs hätten sich „nicht wie irgendein Fluggerät bewegt, das wir kontrollieren können“. Stattdessen seien sie „zeitweise aufgetaucht und wieder verschwunden“ und hätten Dreiecksformationen gebildet.

Kacey sprach das Thema sogar bei den Piloten an, als sie das Flugzeug verließ. Diese hätten ihr erklärt, dass solche Sichtungen regelmäßig vorkämen. Die Grammy-Preisträgerin erinnerte sich: „Wir fragten: ‚Habt ihr gerade auch etwas Seltsames gesehen?‘ Und sie so: ‚Drei Orbs am Himmel?‘ Und wir: ‚Ja!‘ Beide Piloten lachten und meinten: ‚Ja, wir sehen die jede Nacht, und alle anderen Piloten sehen sie auch – und niemand weiß, was sie sind.'“ Einer der Piloten habe die Orbs sowohl in New York als auch in Dallas gesehen. Abschließend erklärte Kacey: „Also ja, es ist seltsam – aber ich bin offen dafür. Ich bin dabei.“