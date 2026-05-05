Musik Kacey Musgraves erntet peinliche Reaktion, als sie undercover ihr neues Album sucht

Kacey Musgraves as armadillo - ONE USE Instagram - May 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2026, 11:00 Uhr

Kacey Musgraves erntet peinliche Reaktion, als sie undercover ihr neues Album sucht.

Kacey Musgraves verkleidete sich als riesiges Gürteltier, um „undercover“ ihr neues Album zu finden.

Die 37-jährige Sängerin ging in eine Filiale von Walmart und fragte Mitarbeiter, ob sie ihr Album ‚Middle of Nowhere‘ vorrätig hätten, wurde jedoch mit einer ernüchternden Antwort konfrontiert. In einem auf Instagram geteilten Video sagte ein Mitarbeiter: „Den Namen kenne ich nicht.“ Kacey ließ sich davon nicht entmutigen und fand schließlich einen Aufsteller mit Vinyl-Ausgaben ihres siebten Albums, auf dem sie mit Künstlern wie Willie Nelson, Miranda Lambert und Billy Strings zusammenarbeitet.

Im Promo-Video nahm sie einige Exemplare mit, besuchte anschließend eine Filiale von Barnes Noble, las dort in einem Kinderbuch Fakten über Gürteltiere nach und griff erneut zu ihren eigenen Platten. Danach ging es weiter zu Target – am Ende des Videos liegt sie jedoch wie überfahren auf dem Rücken.

Ihr neues Album ‚Middle of Nowhere‘, der Nachfolger von ‚Deeper Well‘ (2024), enthält unter anderem die verspielte Single ‚Dry Spell‘, die allerdings nicht der „Lieblingssong“ ihrer Großmutter ist. Auf die Frage nach ihrer Lieblingszeile sagte sie kürzlich: „Ich habe noch nie über Selbstbefriedigung gesprochen – das ist neu für mich: ‚Sitting on the washing machine.‘ Es ist nicht die Lieblingszeile meiner Oma, aber meine.“

Das Musikvideo zu dem augenzwinkernden Song spielt in einem Supermarkt voller phallisch geformter Früchte. Kacey verriet, dass ihre Großmutter das Video noch nicht gesehen habe, auch wenn sie den Song verstehe. Sie erzählte: „Während der Dreharbeiten bekam ich eine Nachricht von meinem Vater, dass meine Nana ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es war sehr ernst … und ich dachte nur: ‚Wenn sie das überlebt, wird sie dieses Video hassen!‘