Seit 40 Jahren auf Sendung Irrer Karriereweg: MTV-Legende Ray Cokes übernimmt Show bei Radio Eins

Ray Cokes wurde Mitte der 90er-Jahre zum Superstar. (stk/spot)

SpotOn News | 15.03.2024, 12:25 Uhr

Eine Legende des Musikfernsehens erobert bald das deutsche Radio: "MTV's Most Wanted"-Star Ray Cokes heuert mit einer eigenen Samstagabendsendung bei Radio Eins an.

Den britischen Radio- und Fernsehmoderator Ray Cokes (66) als Tausendsassa zu bezeichnet, wäre glatt eine Untertreibung. Im Laufe seiner nun schon über vier Jahrzehnte währenden Karriere verpasste er unter anderem Zuschauern und Zuhörern aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Dänemark und natürlich England einen Satz heißer Ohren. Schon bald tut er dies in einer neuen Sendung im Abendprogramm von Radio Eins vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), wie per Pressemitteilung verkündet wurde.

Demnach klemmt sich die MTV-Europe-Legende bereits ab 23. März jeden Samstagabend zwischen 21:00 und 23:00 Uhr in der Sendung "RayDio Cokes Show" hinter das Mikro. In den zwei Stunden wird Cokes musikalische Gäste begrüßen, ins Gespräch mit seinen Hörern treten sowie eine große Bandbreite an Songs präsentieren – von wohlbekannten Klassikerin hin zu neuen (Geheim-)Tipps.

Trotz seiner 66 Jahre zeigt sich Cokes zudem ausgesprochen lernwillig. So handele es sich bei "RayDio Cokes Show" zwar um eine englischsprachige Sendung. Er habe sich jedoch fest vorgenommen, in den kommenden Monaten Deutschunterricht zu nehmen, heißt es in der Mitteilung.

Beeindruckender Lebensweg

Seine ersten Sporen als Radiomoderator verdiente sich Cokes nicht etwa in seiner britischen Heimat, sondern in Belgien. Als 1987 schließlich als Pendant zum US-amerikanischen Original MTV Europe gegründet wurde, stieg Cokes als regelmäßiger Videojockey ein. Auch hierzulande reifte er schließlich durch seine charmant anarchische Sendung "MTV's Most Wanted" zum Star.

1992 gestartet, mauserte sich die Show schnell zu einem Zuschauermagneten, der ein Millionenpublikum aus Dutzenden Ländern vor den Bildschirmen versammelte. 1995 entschloss man sich dennoch dafür, die Show zu beenden. In der Folgezeit moderierte er noch diverse Sendungen und Live-Shows, an seine Erfolge Mitte der 90er-Jahre konnte er jedoch nicht mehr anknüpfen.

Dafür versuchte er sich erfolgreich als Buchautor: 2014 erschien seine Autobiografie "My Most Wanted Life". Seit 2020 lebt der 66-Jährige außerdem in seiner Wahlheimat Berlin – ein wenig Deutsch dürfte er für den Showstart also schon aufgeschnappt haben.