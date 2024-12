Schweden-Abenteuer vorbei Isabell Horn zieht mit ihrer Familie zurück nach Deutschland

Isabell Horn und ihr Partner Jens Ackermann haben sich dazu entschieden, wieder nach Deutschland zurückzukehren. (the/spot)

SpotOn News | 20.12.2024, 08:27 Uhr

Isabell Horn hat ihre Fans auf Social Media mit einer Ankündigung überrascht: Sie wird mit ihrer Familie zurück nach Deutschland ziehen, nachdem sie erst letztes Jahr nach Schweden ausgewandert waren.

Im Juni 2023 hatte Isabell Horn (40) für ihre Fans eine große Überraschung parat. Damals kündigte sie an, mit ihrer Familie nach Schweden auszuwandern. Nun überraschte sie circa eineinhalb Jahre später erneut mit einer unerwarteten Nachricht: Die Schauspielerin, ihr Partner Jens Ackermann (39) und die beiden Kinder Ella (7) und Fritz (4) werden Schweden wieder verlassen und nach Deutschland zurückkehren.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete Horn ein Video, in dem ein Umzugs-LKW zu sehen ist. Es werden bereits Möbel, Kisten und Einrichtungsgegenstände in den Wagen geladen. Die Aufnahmen kommentiert die ehemalige "GZSZ"-Schauspielerin mit den Worten: "Das Leben ist das, was geschieht, während man damit beschäftigt ist, andere Pläne zu machen."

Rückkehr nach Deutschland steht fest

Dann folgt die überraschende Ankündigung: "Nach einer wunderbaren Zeit in Schweden stehen wir nun vor einem Wendepunkt. (…) Mit einem lachenden und einem weinenden Auge bereiten wir uns darauf vor, nach Deutschland zurückzukehren. Ein neues Abenteuer wartet, neue Wege, die wir gehen dürfen, und neue Möglichkeiten, die uns erwarten."

Sie seien unendlich dankbar für die Zeit in Schweden. Es sei kein Abschied für immer, sondern eher ein "Auf Wiedersehen". Trotzdem scheint das Abenteuer Auswandern damit erstmal abgeschlossen zu sein: Sie hätten gemerkt, "dass sich das Leben hier für uns als Familie nicht mehr ganz richtig angefühlt hat". Sie wolle in einem nächsten Video mehr über die Gründe hinter diesem Schritt erzählen.

Bekannt wurde Isabell Horn durch ihre Rolle der Pia Koch in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (2009-2014 sowie 2015). Auch in der RTL-Serie "Alles was zählt" (2015-2016) war sie zu sehen. Von 2020 bis Anfang 2024 war sie dann Teil der ZDF-Serie "Bettys Diagnose". Ihren Familien-Umzug nach Schweden dokumentierte die Content Creatorin zum einen auf Instagram, zum anderen mit einer eigenen Doku auf YouTube namens "Vier zieh'n nach Schweden".