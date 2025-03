Film ‚Würde ja sagen!‘ Jonathan Majors strebt Marvel-Rückkehr an

Bang Showbiz | 19.03.2025

Jonathan Majors will ins Marvel Cinematic Universe (MCU) zurückkehren.

Der 35-jährige Schauspieler, der Kang den Eroberer in der Disney+-TV-Serie ‚Loki‘ und dem Blockbuster ‚Ant-Man and the Wasp: Quantumania‘ aus dem Jahr 2023 verkörperte, wurde von Marvel fallen gelassen, nachdem er wegen zweier Vergehen wegen rücksichtsloser Körperverletzung und Belästigung gegen seine Ex-Freundin Grace Jabbari verurteilt worden war. Der Schauspieler hat aber nun gesagt, dass er seine Figur gerne in einem zukünftigen MCU-Projekt wieder spielen würde, wenn er die Chance dazu bekäme.

Auf die Frage, ob er ins MCU zurückkehren würde, wenn er gebeten würde, noch einmal Kang zu spielen, sagte Majors in einem Interview mit ‚USA Today‘: „Ja, natürlich sage ich ja. Disney, Marvel Studios, ich liebe sie!“ Majors schwärmte dann von seinen ‚Loki‘-Co-Stars Tom Hiddleston und Gugu Mbatha-Raw sowie von ‚Ant-Man and the Wasp: Quantumania‘-Star Paul Rudd. Er sagte, er habe es „geliebt“, mit den drei Schauspielern zu arbeiten. Er fügte hinzu: „Tom Hiddleston, ich liebte es, mit diesem Typen zu arbeiten. Ich habe es geliebt, mit Paul Rudd zu arbeiten. Ich habe es geliebt, mit Gugu Mbatha-Raw zu arbeiten. Ich liebe die Branche so sehr, und jetzt bin ich an einem Ort, an dem ich die Liebe von ihnen spüren und meine Liebe zu ihnen tatsächlich ausdrücken kann.“

Neben Kang würde sich Majors auch freuen, seine Rolle als Damian „Diamond Dame“ Anderson aus ‚Creed III‘ in einem zukünftigen Teil der Boxserie – die sich um Michael B. Jordans Adonis Creed dreht – wieder aufzunehmen. Er bestand aber darauf, dass „die Version von ihm, die an diese Orte zurückkehren würde, anders wäre“. Der Schauspieler erklärte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Ich glaube nicht, dass zwischen ‚Action‘ und ‚Cut‘ etwas anderes passieren würde. Deshalb habe ich den Job bekommen. Aber es wäre etwas anderes, wenn ich zurückkäme, und das würde mir gefallen. Aber wie gesagt, es liegt nicht in meiner Kontrolle.“