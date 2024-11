Stars Isabella Rossellini: Glücklich mit ihrem Leben als Single

Isabella Rossellini Getty Images 25.11.24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2024, 16:00 Uhr

Isabella Rossellini erzählte, dass sie in ihrem 25-jährigen Single-Dasein „Gelassenheit“ und „Freiheit“ gefunden habe.

Die 72-jährige Schauspielerin ist zweimal verheiratet gewesen, mit dem Regisseur Martin Scorsese und mit Jonathan Wiedemann, war zuvor mit Filmemacher David Lynch liiert und mit dem Schauspieler Gary Oldman verlobt, aber sie ist jetzt seit mehr als zwei Jahrzehnten Single.

Die Darstellerin erklärte in einem Gespräch mit der Zeitung ,Guardian‘: „Ich denke, dass sich das Leben einfach so entwickelt hat. Ich hatte Kinder und es war schwierig, eine Beziehung mit einem Mann zu führen, der nicht ihr Vater war. Und ich begann zu denken: OK, ich kümmere mich um die Kinder und wenn sie erwachsen sind, dann bin ich für einen Partner verfügbar.“ Isabella, die mit Wiedemann die Tochter Elettra und den Adoptivsohn Roberto hat, verkündete, dass sie mit ihrem Single-Leben glücklich sei: „Ich muss sagen, dass ich die große Gelassenheit des Single-Daseins gefunden habe. Und wenn ich das nicht getan hätte, glaube ich nicht, dass ich das alles hätte machen können. Ich habe Freiheit. Vielleicht, wenn ich jemanden gefunden und mich verliebt hätte. Aber ich habe nicht nach einem Partner gesucht, nur um nicht allein zu sein, denn ich war nicht allein. Wenn man mit jemandem zusammen ist, dann wird man sehr anfällig für die Höhen und Tiefen der anderen Person. So konnte ich eine Ausgeglichenheit und Konzentration bewahren, die es mir ermöglicht hat, zu studieren und mit 50 einen Master-Abschluss zu machen.“