Stars Isla Fisher genießt ihr neues Leben

Isla Fisher - October 2019 - Famous - Australians in Film Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2025, 11:00 Uhr

Isla Fisher empfand es als „herausfordernd, aber zutiefst lohnend“, ihr Leben nach der Scheidung neu aufzubauen.

Die Schauspielerin, die sich 2024 nach mehr als 23 gemeinsamen Jahren von Sacha Baron Cohen, dem Vater ihrer drei Kinder, getrennt hat, ist nach London gezogen und genießt ihr „neues Leben“ als Single-Frau.

In der neuen Ausgabe des Magazins ‚Elle Decoration‘ sagte sie: „Der Versuch, ein neues Leben von Grund auf aufzubauen, zumindest emotional, war herausfordernd, aber sehr lohnenswert. Ich genieße diese neue Version meines Lebens. Ich muss nicht mehr in meinem Haus Partys feiern. Ich liebe es, ein Bad zu nehmen. Ich zünde ein paar Kerzen an, hole meinen Laptop und schaue mir etwas auf Netflix an. Das ist das Aufregendste, was es gibt.“ Als die Möbel für die Immobilie geliefert wurden, konnte die 49-jährige Isla ihre Emotionen nicht verbergen. „Als alles angekommen war, habe ich ein bisschen geweint, weil es das erste Mal war, dass ich als alleinstehende Frau in meinem eigenen Zuhause lebte“, so Fisher.

Die australische Schauspielerin liebt es, in London zu sein. Sie fügte hinzu: „Es ist eine so fantastische Stadt. Es ist ein Ort, an dem man Geschichten erzählen kann, und ich glaube, ich schreibe gerade meine eigene.“