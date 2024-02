Stars Isla Fisher: Süße Valentinstags-Tradition

Sacha Baron Cohen and Isla Fisher - MAR 2018 - FAMOUS - Vanity Fair Oscar Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin verrät, welch witziges Geschenk ihr Mann Sacha Baron Cohen ihr jedes Jahr macht.

Isla Fisher erhält jedes Jahr eine „mysteriöse“ Valentinstags-Karte.

Die Schauspielerin ist seit 2010 mit ‚Borat‘-Star Sacha Baron Cohen verheiratet und hat mit ihm die Kinder Olive (16), Elula (13) und Montgomery (8). In der ‚Kelly Clarkson Show‘ verrät die 48-Jährige, dass sich das Paar eine süße Valentinstags-Tradition bewahrt hat: Ihr Mann schickt ihr alle Jahre wieder eine Karte ohne Absender.

„Ich denke, da wir viele Kinder haben und beschäftigt sind, machen wir nicht viel. Aber jedes Jahr schenkt mir Sacha eine Karte, auf der steht ‚Alles Liebe zum Valentinstag von…‘ und dann ist da so ein Fragezeichen, als ob mir irgendjemand anders eine Karte schicken würde“, erzählt sie. Diese Tradition erheitert die ‚Shopaholic‘-Darstellerin noch immer. „Als ob ich noch andere Verehrer hätte… Ich bin Mutter von drei Kindern! Ich sage immer: ‚Oooh…! So viele Männer!'“, scherzt sie.

Einen Tag vor dem Valentinstag wird der „Galentine’s Day“ gefeiert – ein inoffizieller Feiertag, der weiblichen Freundschaften gewidmet ist. In der Talkshow outet sich die Dreifach-Mama als großer Fan dieses Datums. „Ich habe meine Crew in LA, Courteney Cox ist eine meiner besten Freundinnen“, erzählt sie. „Sacha und ich fahren auch an den Wochenenden nach Malibu.“