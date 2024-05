Sie soll im Gespräch sein Ist „Alien“-Ikone Sigourney Weaver im neuen „Star Wars“-Film dabei?

Ist Sigourney Weaver bald in "Star Wars" zu sehen? (hub/spot)

SpotOn News | 11.05.2024, 11:02 Uhr

Die "Alien"-Saga machte sie zum Weltstar, nun könnte US-Schauspielerin Sigourney Weaver unter die "Star Wars"-Heldinnen gehen.

US-Schauspielerin Sigourney Weaver (74) soll für eine Rolle in "The Mandalorian & Grogu" im Gespräch sein, dem ersten "Star Wars"-Film seit 2019. Das berichtet das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". Jon Favreau (57), der Schöpfer der Serie "The Mandalorian", führt Regie bei dem Film, der angeblich noch in diesem Jahr gedreht werden soll. Favreau, Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy (70) und Drehbuchautor Dave Filoni (49) werden den Film produzieren. "The Mandalorian & Grogu" soll im Mai 2026 in den Kinos erscheinen.

Die "Mandalorian"-Serie startete im November 2019 auf dem Streamingdienst Disney+ und kam bei Fans und Kritikern gut an. Neben Hauptdarsteller Pedro Pascal (49), der die Rolle des Din Djarin alias der Mandalorianer spielt, feierten die Zuschauer auch dessen kleinen, grünen Schützling Grogu, der als Baby Yoda bekannt wurde. Die dritte Staffel der Serie lief vergangenes Jahr an. Zudem gibt es bereits "The Mandalorian"-Spin-offs: "Das Buch von Boba Fett" erschien 2021, die erste Staffel von "Ahsoka" 2023.

"Alien" verhalf Sigourney Weaver zum internationalen Durchbruch

In welche Rolle Sigourney Weaver in dem neuen "Star Wars"-Film "The Mandalorian & Grogu"schlüpfen könnte, ist nicht bekannt. Die Schauspielerin aus New York feierte ihren Durchbruch mit den "Alien"-Filmen, die 1979 mit dem Sci-Fi-Horror-Klassiker von Ridley Scott (86) starteten. In Insgesamt vier Streifen des "Alien"-Franchises war Sigourney Weaver zu sehen und gilt seitdem als einer der ersten weiblichen Actionstars. Auch in den "Ghostbusters"- und "Avatar"-Reihen war sie dabei. Die 74-Jährige war außerdem bereits dreimal für einen Oscar nominiert: 1987 als beste Hauptdarstellerin für "Aliens – Die Rückkehr", 1989 als beste Hauptdarstellerin für "Gorillas im Nebel" und 1989 als beste Nebendarstellerin für "Die Waffen der Frauen".