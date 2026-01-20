Stars ‚It Ends With Us‘-Autorin Colleen Hoover ist krebsfrei

Bang Showbiz | 20.01.2026, 09:00 Uhr

Die Bestsellerautorin gab vor zwei Wochen ihre Krebsdiagnose bekannt - nun teilt sie erfreuliche Nachrichten.

Colleen Hoover hat den Krebs besiegt.

Die Autorin des Bestsellers ‚It Ends With Us‘ gab bekannt, dass mit ihrer Gesundheit „alles in Ordnung“ sei und dass sie ihre Strahlentherapie abgeschlossen habe – fast zwei Wochen nachdem sie erstmals über ihren Kampf mit einer nicht näher benannten Krebsart gesprochen hatte. Am Samstag (17. Januar) schrieb Colleen – die auch als Executive Producerin an der Verfilmung ihres Romans von 2016 beteiligt war – in einem Facebook-Post: „Ich habe keinen Krebs mehr. Ich wurde irgendwann im letzten Jahr diagnostiziert, hatte eine erfolgreiche Operation und habe gestern meine Strahlentherapie beendet.“

Die Schriftstellerin fügte hinzu: „Ich bin fertig, mir geht es gut und alles ist in Ordnung – und war es auch. Meine Ärzte haben ganze Arbeit geleistet.“ Am 12. Januar teilte Colleen mit, dass sie fast mit der Strahlentherapie durch sei. Dazu postete sie ein Selfie aus dem Krankenhaus, auf dem sie eine Grimasse schnitt. Zu dem Bild schrieb die 46-Jährige: „Zweitletzter Tag der Strahlentherapie. Ich wünschte, ich könnte meine Haare und meinen Gesichtsausdruck Texas Oncology in die Schuhe schieben, aber sie waren großartig. Hoffe, ihr braucht sie nie, aber kann sie sehr empfehlen.“

Am 9. Januar erklärte sie, woher ihr Krebs vermutlich stammt. In einem weiteren Facebook-Post führte Colleen aus: „Ich habe heute die Ergebnisse vom Genetiker bekommen, die sagen, dass mein Krebs nicht genetisch bedingt ist. Er stammt auch nicht von den beiden Hauptursachen dieser Krebsart, nämlich HPV oder übermäßigen Hormonen. Das bedeutet, dass er sehr wahrscheinlich umwelt- bzw. lebensstilbedingt ist – also Bewegungsmangel, schlechte Ernährung und Stress.“

Obwohl sie sich glücklich schätzt, am Leben zu sein, mag Colleen die damit einhergehenden Lebensstiländerungen nicht. Die Bestsellerautorin fügte hinzu: „Ich bin glücklich und dankbar, am Leben zu sein, aber ich hasse Gemüse. Ich hasse es, vom Sofa aufzustehen. Ich hasse Schwitzen. Ich hasse es, wenn die Wissenschaft recht hat.“