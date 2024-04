Film Jack Black: Begeistert über seine Rolle in der ‚Kung Fu Panda‘-Filmreihe

Jack Black - Kung Fu Panda 4 Premiere 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2024, 18:00 Uhr

Jack Black erzählte, dass ihn sein Wunsch, „eine Show zu veranstalten“, immer wieder zur ‚Kung Fu Panda‘-Filmreihe zurückkehren lässt.

Der 54-jährige Schauspieler leiht dem titelgebenden Po im vierten Teil des Martial-Arts-Animations-Comedy-Franchise seine Stimme und sei immer offen dafür, in Projekten mit guten „Geschichten“ mitzuwirken.

In einem Interview gegenüber der ‚Metro‘-Zeitung erklärte Jack: „Weißt du, ich liebe es, eine Show zu veranstalten. Und wenn jemand eine gute Idee für eine neue Geschichte hat, dann bin ich immer interessiert daran. Egal, ob es sich dabei um einen neuen ‚Kung Fu Panda‘ handelt oder nicht. Ich erzähle gerne Geschichten.“ Der ‚School of Rock‘-Star fügte hinzu, dass er sich bei den Synchronrollen vom verstorbenen Robin Williams als Geist in ‚Aladdin‘ und auch von Steve Carell als Gru in der ‚Ich – Einfach unverbesserlich‘-Filmreihe inspirieren lässt: „Das ist wahrscheinlich meine Lieblingsdarbietung von Robin Williams – sein Gesang in ‚Aladdin‘. Er hat diese Rolle so hart gemeistert und er hatte auch einen tollen Gesang mit dabei. Das ist eine große Inspiration für mich in meiner Karriere als Synchronsprecher. Genau, das ist für mich wahrscheinlich der Gipfel des Berges.“ Der Prominente fuhr fort: „Weißt du, wen ich sonst noch liebe? Steve Carell. Er bringt mich mit seiner Rolle in ‚Ich – Einfach unverbesserlich‘ so sehr zum Lachen. Was ist das für ein Akzent? Ich weiß es nicht. Aber er ist einfach unglaublich.“ In ‚Kung Fu Panda 4‘ schließt sich Po mit einem Fuchs namens Zhen zusammen, der von Awkwafina gesprochen wird, wobei Black findet, dass er und die ‚Arielle, die Meerjungfrau‘-Darstellerin eine „großartige Chemie“ gehabt haben.