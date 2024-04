Beauty & Fashion Jack O’Connell scherzt über seinen Met Gala-Auftritt

Jack OConnell at the 2015 Met Gala Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2024, 18:00 Uhr

Jack O’Connell witzelte darüber, dass er damals gar nicht „wusste“, was die Met Gala war.

Der 33-jährige Schauspieler lief im Jahr 2015 bei dem alljährlichen Modespektakel über den roten Teppich und obwohl er bei dem Event eine „lustige“ Zeit hatte, habe er es nicht genug geschätzt, Teil eines der größten Abende der Branche zu sein, bei dem alle Gäste ihres Outfits passend zum Thema des Abends präsentieren.

Der Darsteller erzählte in einem Interview gegenüber dem ‚Sunday Times Style‘-Magazin: „Ich bin einmal bei der Met Gala gewesen, ich wusste gar nicht, was das war. Ich trug etwas, ich glaube, das war von Burberry, und dann sah ich Sarah Jessica Parker, die einen Baum trug. Ich fragte mich nur: ‚Wo bin ich hier?‘ Es hat mir trotzdem Spaß gemacht.“ Jack hatte seinen Instagram-Account vor einigen Jahren auf Anraten seines ‚Money Monster‘-Co-Stars George Clooney gelöscht und gab zu, dass es ein „Glück“ sei, von der Social-Media-Plattform abschalten zu können: „Es ist ein Glück, von all dem getrennt zu sein. [Ruhm] kommt nicht in den Haushalt. Es dauert lange, bis man sich daran gewöhnt hat. Jeden Tag lernt man etwas dazu. Egal, ob es um sein Handwerk geht oder darum, wie man sich verhält. Um auf den Film zurückzukommen, deshalb empfinde ich eine große Sympathie und Empathie für das, was Amy [Winehouse] durchgemacht hat – dieses Maß an Aufmerksamkeit habe ich nicht.“ Der ‚Back To Black‘-Darsteller verriet zudem, dass er sich weigere, sich Kommentare zu seiner Arbeit durchzulesen.