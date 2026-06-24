Stars Jack Whites Ehefrau Olivia Jean reicht Scheidung ein

Jack White and Olivia Jean at SNL 50th NY Feb 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2026, 10:30 Uhr

Jack Whites Ehefrau Olivia Jean reicht Scheidung ein und wirft ihm 'unangemessenes eheliches Verhalten' vor.

Olivia Jean, die Ehefrau von Jack White, hat die Scheidung eingereicht und wirft ihrem Ehemann „unangemessenes eheliches Verhalten“ vor.

Der ehemalige White-Stripes-Star (50) und die 36-jährige Singer-Songwriterin heirateten bekanntlich im April 2022 während eines seiner Konzerte im Masonic Temple in Detroit. Mehr als vier Jahre später reichte Olivia am 3. Juni die Scheidung ein und gab dieses Datum als Zeitpunkt der Trennung an. Laut ‚TMZ‘ heißt es in den Gerichtsunterlagen: „Die Ehefrau trägt vor, dass der Ehemann sich eines unangemessenen ehelichen Verhaltens schuldig gemacht hat, wodurch ein weiteres Zusammenleben unsicher und unangebracht geworden ist.“ Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

„Inappropriate marital conduct“ („unangemessenes eheliches Verhalten“) ist ein in Scheidungsverfahren im US-Bundesstaat Tennessee üblicher juristischer Begriff. Die Frontfrau der Band Black Belles soll außerdem Ehegattenunterhalt vom Sänger der Band The Raconteurs verlangen. In ihrem Antrag erklärt Olivia, dass sie für die Begleichung ihrer Rechnungen finanziell von den Einkünften des ‚Fell in Love With a Girl‘-Interpreten abhängig sei. Darüber hinaus soll sie beantragt haben, weiterhin als Begünstigte in Jack Whites Lebensversicherung eingetragen zu bleiben.

Jack White und Olivia Jean verlobten sich und heirateten während eines Konzerts in Detroit im April 2022. Damals spielte White den White-Stripes-Hit ‚Hotel Yorba‘ aus dem Jahr 2001. Olivia, die zuvor mit ihrer Band Black Belles als Vorgruppe aufgetreten war, kam rechtzeitig zur Textzeile „Let’s get married“ („Lass uns heiraten“) auf die Bühne und sang mit. Anschließend machte White ihr im Masonic Temple Theatre seiner Heimatstadt einen Heiratsantrag, worauf das Publikum begeistert reagierte. Für die Zugabe spielte das Paar ‚Steady, As She Goes‘ von The Raconteurs sowie ‚Seven Nation Army‘ von The White Stripes. Begleitet wurden sie von Olivias Vater und dem ordinierten Geistlichen Ben Swan, Mitbegründer von Third Man Records, der die Trauung vollzog.

Das Paar hatte seine Beziehung lange geheim gehalten. Olivia steht jedoch bereits seit 2009 bei Third Man Records unter Vertrag. Jack White, der zuvor von 1996 bis 2000 mit seiner ehemaligen White-Stripes-Bandkollegin Meg White verheiratet war und von 2005 bis 2013 mit seiner zweiten Ehefrau, der Musikerin Karen Elson, bestätigte die Hochzeit später mit einem Foto des frisch vermählten Paares auf Instagram.