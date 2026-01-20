Stars Jacob Elordi gesteht ‚Obsession‘ mit ‚Wuthering Heights‘-Co-Star Margot Robbie

Jacob Elordi - October 2025 - Avalon - Frankenstein LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.01.2026, 11:00 Uhr

Der Schauspieler kann nicht genug von seiner Co-Darstellerin bekommen.

Jacob Elordi hat eine „Obsession“ mit seiner ‚Wuthering Heights‘-Co-Darstellerin Margot Robbie.

Der Hollywood-Star spielt Heathcliff in Emerald Fennells kommender Verfilmung von Emily Brontës Roman und verriet, dass er während der Dreharbeiten regelrecht von seiner australischen Kollegin fasziniert war. „Wir haben eine gegenseitige Obsession. Ich glaube, egal wie Handlung oder Drehbuch aussehen – wenn man die Gelegenheit hat, ein Filmset mit Margot Robbie zu teilen, sorgt man dafür, immer in einem Umkreis von fünf bis zehn Metern zu bleiben“, verriet er gegenüber ‚Fandango‘.

Die blonde Schönheit schaffe es, selbst alltägliche Dinge elegant wirken zu lassen. „Zu beobachten, wie sie Tee trinkt, wie sie isst, wie sie all das macht. Wann wird etwas verrutschen? Wann wird etwas nicht mehr perfekt sein? Und es passiert einfach nie“, erzählte der 28-Jährige.

Jacob und Margot spielen im Film die vom Schicksal getrennten Liebenden Heathcliff und Catherine. Der ‚Euphoria‘-Star hatte das Gefühl, dass beide vollkommen in die Geschichte versunken waren. „Es gab Momente, in denen wir Hand in Hand über die Moore rannten – vielleicht nicht einmal für eine Szene, sondern nur, um sie vorzubereiten – und ich sah sie an, sie sah mich an … und in diesem Moment waren wir wirklich Teil ihrer Liebe, ganz real“, schilderte er.

Der Trailer zu ‚Wuthering Heights‘ deutet einige freizügige Szenen zwischen den beiden Stars an. Die ‚Barbie‘-Darstellerin gestand, dass sie sich bei manchen Elementen des Films „ganz schwach in den Knien“ gefühlt habe. Gegenüber dem britischen ‚Vogue‘-Magazin verriet sie: „Es waren die kleinen Dinge, die wir als zwei Frauen in unseren 30ern geliebt haben, und dieser Film richtet sich vor allem an Menschen aus unserer Altersgruppe. Diese epischen Liebesgeschichten und Historienfilme werden nicht oft von Frauen gemacht.“