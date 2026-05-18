Stars Margot Robbie stellt seit Jahren kursierenden Irrtum über ihre Herkunft klar

Margot Robbie arrives at the Met Gala in New York - Getty - May 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2026, 14:00 Uhr

Margot Robbie hat im Internet richtiggestellt, wo in Australien sie geboren wurde.

Millionen von Menschen wurden zu der Annahme verleitet, die 35-jährige Schauspielerin stamme aus Dalby, einer ländlichen Stadt in Queensland, doch tatsächlich wurde sie an der Gold Coast geboren.

Um die Sache richtigzustellen, sagte Robbie gegenüber ‚Magic Radio‘: „Im Internet wurde mein Geburtsort die ganze Zeit falsch angegeben. Dort steht, ich sei in Dalby geboren, wo meine Familie herkommt, aber das stimmt nicht. Ich wurde an der Gold Coast geboren.“ Der ‚Wuthering Heights – Sturmhöhe‘-Star fügte hinzu: „Es ist kein dummes Gerücht, es ist nur erstaunlich, dass es nach all der Zeit immer noch falsch ist.“

Robbie sprach 2014 bei einem Auftritt in der ABC-Sendung ‚Jimmy Kimmel Live!‘ über Dalby. Die ‚The Wolf of Wall Street‘-Schauspielerin sagte zu dem 58-jährigen Moderator: „Meine Familie stammt aus einer kleinen Landstadt namens Dalby, die drei Stunden landeinwärts liegt. Es ist sehr klein.“ Die Hollywood-Schönheit scherzte, dass das Leben in Dalby langsam verläuft und selbst ein gewöhnliches Kaufhaus ein großes Ereignis für die Gemeinde sei. Robbie witzelte: „Zwei Jahre lang sprach die ganze Stadt nur davon, dass wir diesen Big W bekommen, und dann kam er, und dann redeten alle davon, wie toll der Big W sei. Das ist also schon seit einer ganzen Weile das, was in Dalby so los ist.“

Im Jahr 2023 spielte Margot die Rolle der Barbie im gleichnamigen Film, doch als Kind war sie kein großer Fan der Modepuppe. Sie erklärte gegenüber ‚People‘: Ich hatte selbst keine [Barbiepuppen], soweit ich mich erinnern kann. Meine Schwester hatte welche, und ich weiß noch, dass meine Cousine welche hatte. Ich habe mit denen meiner Cousine gespielt, aber als Kind war ich eigentlich kein so großes Barbie-Mädchen.“ Auf die Frage, was für ein Mädchen sie als Kind gewesen sei, antwortete Margot: „Ich war eher ein Mädchen, das gerne im Schlamm herumgewälzt hat.“