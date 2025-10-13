Stars Jacob Elordi: Kinder würden ihn ‚zum glücklichsten Menschen der Welt‘ machen

Bang Showbiz | 13.10.2025, 18:00 Uhr

Jacob Elordi sehnt sich danach, eines Tages Vater zu werden, weil Kinder ihn „zum glücklichsten Menschen der Welt“ machen würden.

Der ‚Saltburn‘-Star gab zu, dass er davon träumt, die glückliche Kindheit, die er mit seinen Eltern in Australien erlebt hat und die er als „volle Liebe und Sonne und einfach ungehemmte Freude“ beschreibt, für seine eigenen Kinder zu wiederholen. Der 28-Jährige ist überzeugt, dass eine eigene Familie sein Leben vervollständigen würde.

Auf die Frage, ob er Kinder haben wolle, sagte er dem ‚Wall Street Journal‘: „Sehr. Mein ganzer Traum ist es, eine Kindheit wie die meine zu ermöglichen. Das würde mich einfach zum glücklichsten Menschen der Welt machen.“

Im Interview verriet Jacob auch, dass er seiner Mutter Melissa – die er „einen Engel“ und „die großartigste Person, die ich je getroffen habe“ nennt – immer noch sehr nahestehe. Außerdem betonte er, dass er die Partyszene in Hollywood meide, weil sie ihn schlichtweg nicht interessiere. Er sagte: „Ich gehe buchstäblich nur zu meinen Premieren. Ich nehme Aufmerksamkeit eigentlich gar nicht wahr. Meine Realität liegt im Beginn einer Produktion und in deren Ende – und dann gehe ich nach Hause.“

Jacob war zuvor mit Model Kaia Gerber – der Tochter von Cindy Crawford und Rande Gerber – liiert, und er soll derzeit mit Influencerin Olivia Jade Giannulli zusammen sein. Berichten zufolge versucht das Paar nach einer kurzen Trennung seiner Beziehung eine zweite Chance zu geben, nachdem Olivia im vergangenen Monat bei Jacobs Auftritt beim Toronto International Film Festival gesehen wurde. Ein Insider sagte gegenüber ‚People‘: „Auch wenn sie eine On-off-Beziehung führen, reden sie die ganze Zeit miteinander und sind enge Freunde geblieben … Ihre Familie mag ihn sehr, und sie bewegen sich im selben Freundeskreis.“