Stars Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown haben geheiratet!

Millie Bobby Brown - Osaka Comic Con - Japan 2023 - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2024, 14:24 Uhr

Jon Bon Jovi hat bestätigt, dass sein Sohn und die ‚Stranger Things‘-Darstellerin sich das Jawort gegeben haben.

Jon Bon Jovi hat bestätigt, dass sein Sohn Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown geheiratet haben.

Bereits Anfang des Monats kamen erstmals Gerüchte auf, dass die ‚Stranger Things‘-Darstellerin und ihr Freund sich das Jawort gegeben haben. Jetzt verriet der Vater des Bräutigams, dass die Hochzeitsfeier tatsächlich bereits stattgefunden habe. In der Sendung ‚The One Show‘ sagte Bon Jovi über das Paar: „Es geht ihnen gut. Es geht ihnen absolut fantastisch. Es war eine kleine familiäre Hochzeit und die Braut sah wunderbar aus, Jake könnte nicht glücklicher sein. Es ist wahr.“

Ein Insider hatte bereits einige Tage zuvor im Interview mit der britischen Zeitung ‚The Sun‘ verraten: „Millie und Jake haben ihr Ehegelübde ganz still und heimlich am vergangenen Wochenende in Amerika abgegeben. Sie wollen zu einem späteren Zeitpunkt in den USA eine größere Zeremonie organisieren. Sie sind allerdings bereits offiziell verheiratet und haben alle Papiere unterschrieben. Es war eine sehr intime, romantische Angelegenheit, als sie vor ihren engsten Familienmitgliedern ihre Gelübde abgegeben haben.“ Ihre Verlobung hatten Millie und Jake im Frühling bekannt gegeben.